Восьмой пакет: новые санкции ЕС коснутся экспорта технологий в Россию

Будут рассмотрены индивидуальные штрафные меры в отношении отдельных лиц и организаций, а также предложение о дополнительном экспортном контроле по нескольким технологиям, которые ЕС экспортирует в Россию, сказал он со ссылкой на главу Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен. „Применение такого рода дополнительных санкций было бы оправдано, поскольку мы видим, что Россия движется к экономике военного времени“, - указал Мамер.

В ответ на вопрос о возможном введении потолка цен на российскую нефть он ответил, что эта тема обсуждается в формате G7, поскольку решение повлияет на мировой рынок нефти и должно быть принято на глобальном уровне. „Есть области, где введение санкций без согласования с нашими союзниками просто не имеет смысла. И по этой причине с самого начала этого конфликта ЕС координирует и вводит санкции при максимально широкой поддержке своих крупнейших партнеров. И это также касается любых возможных действий в нефтяном секторе“, - сказал представитель Еврокомиссии.