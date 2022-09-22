ФОТО и ВИДЕО Delfi | „Террор в прямом его проявлении“. Россияне нанесли по Николаеву 9 ракетных ударов
В ночь на 22 сентября российская армия нанесла очередные ракетные удары по Николаеву. Корреспондент Delfi Роман Старапопов, который находится в Николаеве, говорит, что взрывы были слышны в 00:20. По городу было выпущено 9 ракет С-300.
В Николаеве опять неспокойно. Сегодня ночью россияне выпустили по городу 9 ракет С-300. Глава областной военной администрации Виталий Ким в интервью Delfi рассказал, что один из снарядов упал около областного театра. По его словам, прилеты также были в портовую инфраструктуру, в складское помещение и в жилой сектор.
„Основное - это то, что везде промазали несколько метров. У нас нет жертв. И слава Богу!“ - говорит Ким.
В результате ракетного удара пострадал театральный сквер, скульптуры, а внутри здания - разрушения. „Это террор в прямом его проявлении“, - говорит директор театра Артем Свистун. По его словам, театр, несмотря на бомбежки, продолжает работать, и 23 сентября состоится очередное представление.
“Жизнь продолжается, - говорит он. - Люди остались в городе, они хотят психологически пройти арт-терапию, а мы хотим создать такую атмосферу, чтобы человек, не прерывал просмотра“.