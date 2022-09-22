ВИДЕО | В России идет второй день протестов против частичной мобилизации. На Кавказе женщины вышли на улицы

В Кабардино-Балкарии на митинг вышли женщины.



Жительницы Баксана собрались сначала у администрации города, а после чиновники отправили их в местный дом культуры. „Мне 37 лет. Я бы ни секунды не сомневался, если бы меня призвали. Иначе враги придут и убьют моих детей», — говорит мужчина в кадре со сцены. Женщины в зале громко протестуют.



В Дагестане тем временем противники мобилизации перекрыли трассу в Бабаюртовском районе. Видео опубликовал канал „Спросите у Расула“.