ВИДЕО | В России идет второй день протестов против частичной мобилизации. На Кавказе женщины вышли на улицы
Владимир Путин объявил утром 21 сентября о проведении в России частичной мобилизации. Во многих городах России прошли протесты против мобилизации. 22-го числа в четверг люди продолжают выходить на улицы.
В Кабардино-Балкарии на митинг вышли женщины.
Жительницы Баксана собрались сначала у администрации города, а после чиновники отправили их в местный дом культуры. „Мне 37 лет. Я бы ни секунды не сомневался, если бы меня призвали. Иначе враги придут и убьют моих детей», — говорит мужчина в кадре со сцены. Женщины в зале громко протестуют.
В Дагестане тем временем противники мобилизации перекрыли трассу в Бабаюртовском районе. Видео опубликовал канал „Спросите у Расула“.
У дагестанского военкомата завязался жаркий спор между сотрудницей комиссариата и мужчинами, которые собрались у здания после объявления частичной мобилизации.
Женщина кричит несогласным с действиями властей, что сама отправила сына в феврале на спецоперацию. На слова о том, что сражаться надо за будущее, мужчина отвечает: „У нас и настоящего нет, какое будущее?“