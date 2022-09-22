Двум россиянам отказали в смене спортивного гражданства

Имена спортсменов не называются. Отмечается, что они хотели сменить гражданство, чтобы принимать участие в Кубке мира.

Ранее Вион заявил, что FIS рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях. Решение может быть принято в декабре.

FIS в конце февраля отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за событий на Украине. Решение было бессрочным, пока оно остается в силе.

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