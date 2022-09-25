Третья ракетка Эстонии: „Я очень люблю вязать шапки и раздавать их друзьям“

В 25-ти минутном интервью уроженка Санкт-Петербурга Елена Малыгина рассказала о своем переезде в Эстонию, о больших затратах таком виде спорта как теннис и об обучении журналистике. Также Елена рассказала о своем любимом литературном жанре и о любви к вязанию. Ну и конечно же поделилась своими ожиданиями от предстоящего турнира WTA 250 Tallinn Open.

Елена родилась в Санкт-Петербурге и прожила там 19 лет, в Эстонию она переехала в 2019 году: “Мне кажется в Эстонии получше инфраструктура для тренировок, плюс это европейская страна и от сюда намного проще ездить на турниры, которые проходят в Европе“.

„В основном деньги тратишь на тренера, на оплату поездок тренеру и себе (перелеты, отели и так далее), на экипировку“, — сказала Елена. „Кроссовки на харде стачиваются за 2-3 недели, а стоят они около 80 евро“, — добавила Елена.

В свободное от тенниса время Малыгина любит читать книги, рисовать и вязать: „Я очень люблю читать, особенно детективы, последним прочитанным произведением стал роман Джоэля Диккера “Загадка номера 622“. Я очень люблю вязать шапки. Как правило, я включаю какой-нибудь сериал и начинаю вязать, я это делаю очень быстро, а потом связанные шапочки раздаю друзьям“.

Наряду с Анетт Контавейт и Кайей Канепи, третья ракетка Эстонии Елена Малыгина (WTA, 396) примет участие в турнире WTA Tallinn Open, который начался 24 сентября. В интервью после матча выяснилось, что это стало для нее неожиданностью: „Наверное, я единственная не знала, что на чемпионате Эстонии давали карту для выступления на Tallinn Open”.

Елена Малыгина (WTA, 396-е место) стартует на турнире против Белинды Бенчич (WTA, 14-е место) в понедельник.

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