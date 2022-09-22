Источник: засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет призвать 1 млн человек
Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ призвать один миллион человек. Об этом „Новой газете. Европа“ сообщил источник в администрации президента.
Накануне на сайте портала правовой информации опубликовали скан указа Владимира Путина о введении в России „частичной мобилизации“. Седьмой пункт указа обозначен „для служебного пользования“.
Собеседник „Новой газеты. Европа“ в администрации президента подчеркивает, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф „для служебного пользования“ всего текста указа целиком — за это выступали представители Минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.