Источник: засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет призвать 1 млн человек

Собеседник „Новой газеты. Европа“ в администрации президента подчеркивает, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф „для служебного пользования“ всего текста указа целиком — за это выступали представители Минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.