ПОДКАСТ | Карате: уверенность, дух, уважение - почему стоит отдать ребенка в спортивный клуб EDU-DO

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0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Клуб EDU-DO: как карате влияет на жизнь 1x 0.25

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Спортивный клуб EDU-DO был основан в Таллинне уже 20 лет назад. Тренировки по карате проходят во всех районах столицы: Пыхья-Таллинне, Мустамяэ, Ласнамяэ, Кристийне, Хааберсти и в центре города.

На занятия могут прийти дети от трех лет, где поначалу они пройдут курс общефизической подготовки, а в 5-6 лет начнут изучать непосредственно карате. По словам Константина Ильенко, тренировки проходят в школах и в детских садах, первое занятие бесплатно.

На тренировках ученики изучают блоки, удары, работу с противником. „В отличие от других контактных единоборств, в карате больше внимание уделяется духовной подготовке. Очень важно уважение к старшим, оппоненту, традициям. У нас не стоит задачи нокаутировать противника, скорее, нужно правильно исполнить прием“, - продолжил Ильенко.

Самому Константину карате помогло обрести уверенность. „В начальных классах меня обижали. Потом я начал заниматься дзюдо, карате. После тренировок меня уже на задирали. В целом по жизни занятия придали мне уверенности в себе, также решать любые задачи и достигать цели“, - рассказал он.



Записаться в клуб EDU-DO можно на сайте или по телефону +372 525 83 72