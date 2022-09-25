На любой вкус: ТОП-5 лучших коктейльных бара Таллинна
Ресторанный блогер Инна Гордиенко побывала в различных заведениях Таллинна и составила список лучших коктейльных баров города. Если вы не знаете, где приятно провести пятничный или субботний вечер - ответ вы найдете здесь!
В прошлый раз я прошлась по кафе и кофейням, в этот раз хочу познакомить вас с лучшими коктейльными барами Таллинна. В Киеве я безумно любила этот формат заведений и очень порадовалась, что в столице Эстонии, они существуют. Хотя первое представление о северной стране было таким, что здесь пьют исключительно пиво, в лучшем случае - вино. Но оказалось, любителей коктейлей здесь предостаточно.
Конечно, их больше, чем моя подборка, но я выбрала те, которые мне пришлись по душе, ну и три из них действительно считаются лучшими в городе. Вашему вниманию моя пятерка баров, которые точно порадуют вас неимоверно вкусными коктейлями и прекрасной атмосферой!
1. Babylon Bar (Viru Tanav 1)
В меню бара, когда вы его откроете, есть такие слова: „Babylon был построен для того, чтобы создавать связи. Мы здесь для того, чтобы вы разделили нашу страсть и любовь. Чтобы люди могли побаловать себя качественными напитками, отличной атмосферой и болтовней“.
На самом деле, здесь действительно собираются люди, которые разделяют любовь к вкусным коктейлям и изысканной атмосфере. Попасть в бар не просто, здесь всегда полно завсегдатаев заведения и поэтому лучше заранее забронировать столик. На входе вас встретит хостес и проведет через дверь книжного шкафа в место роскоши и наслаждения. Мы все время попадали на Кирилла, и если вам тоже повезет и он будет работать в эту смену – вы окажетесь в надежных руках. Когда вам определят место, из рук Кирилла вы попадете в руки барменов. Но поскольку Кирилл давно в барной истории, он может подсказать то, что именно вам будет по душе. Предложенные им коктейли, стали теперь моими любимыми в этом баре. Не могу их вам не посоветовать – уверены вы оцените!
Grosella – на основе джина, смородинового ликера, базилика и ревня, La dolce La vita – секрет состава не открывают, но если вы любите сгущенное молоко и вам хочется вместо десерта выпить коктейль – тогда точно подойдет. Это было безумно вкусно!
Вообще в меню 18 коктейлей и делятся они на 6 блоков: веселые и легкие, изумительные и свежие, вкусные и сложные, насыщенные и опьяняющие, восхитительные и сладкие, безалкогольные – холодно-отрезвляющие. Для любителей Негрони и Бульвардье есть прекрасный аналог Hock Shop на бурбоне и кампари. Также из классики чудесная PinaColada is better then yours, и Espresso Martini на роме. Ну и конечно, вам приготовят любую классику, которую вы пожелаете. Кстати, все коктейли по цене: 12 и 13 евро.
2. Botaanik Bar (Suurtuki 2)
В отличие от Вавилона – это очень маленький уютный бар, рассчитанный максимум на 20 человек. За баром человек, который безумно любит свое дело – наблюдать за ним сплошное удовольствие. Такое впечатление, что каждый коктейль для него - это произведение искусства. Он же и приносит вам свое творение.
В меню 11 artizan cocktails (ремесленных коктейлей), 4 классических, и 7 коктейлей твистов на Negroni. Мне любительнице Негрони – это место просто бальзам на душу) Я не успокоюсь, пока не перепробую здесь все!! Пока в моем арсенале только Smoky Negroni и Forest Negroni. Первый на джине, мескале, кампари и вермуте, а второй на джине, белом вине, сухом вермуте, биттере, петрушке и оливковом масле. В общем, скажу вам, это что-то, чего словами не передать. А еще отдельно стоит отметить подачу коктейлей. Посуда, в которой они приносятся, как будто способствует усилению вкуса. Цена коктейлей разная: от 13 до 16 евро. Есть и один самый дорогой – Negroni Royale, он стоит 19 евро.
Кстати, бар я нашла случайно – он находится в аккурат за углом украинской греко-католической церкви фактически у подножия церкви Олевисте. Бар работает только три дня: Четверг, Пятницу и Субботу.
3. Sigmund Freud Bar (Sauna 8)
Это место существенно отличается от двух предыдущих. Если вы хотите уединиться с коктейлем и насладиться своей компанией, это точно не про Фройд. Это бар шумных тусовок, всевозможных пати, вечеринок и распития напитков до утра. Так что, если хочется не просто пить коктейли, но и провести время активно и весело – вам точно сюда! По пятницам и субботам бар забит до отказа, так что придется либо ждать, когда кто-то освободит место за барной стойкой, либо стоять с бокалом (что тоже тут не воспрещается), либо приходить заранее. В любом случае, без коктейля не останетесь. Совсем недавно в июле бар праздновал свое 6-летие, и я очень сожалею, что не попала на вечеринку. Говорят, было круто, в стиле моего любимого Тарантино. Кстати, в Киеве тоже есть бар Зигмунда Фрейда, правда называется он Pink Froid bar. Удивительно, но он тоже один из моих самых любимых.
Но вернемся к Зигмунду в Таллинне. Меню здесь обширное и делится на 6 блоков, плюс один безалкогольный: Intro, Tribute, Beauty and the Beasts, Hero, Touch and Go, Adventure Time (shot set) and Hypno fake.
Самые популярные коктейли тут G-Spot, tiki-tok, Tiger Lilled, Tequiling me softly, Luchalibre, Stick and Carrot, It’s a match, Space Cowboy, Greenchibald, This is porto, Perfume, Boogeyman, Black Widow. Я пока не выбрала свой самый любимый, так что чувствую, придется мне еще частенько здесь бывать. Все коктейли по цене 9 или 10 евро, только безалкогольные 8 евро.
4. Sveta Bar (Telliskivi 62)
Это не просто бар, а целый клуб! Первый мой бар, в который я попала по приезду в Таллинн. Пришла на концерт украинских молодых исполнительниц – Ingrid I TONKO и оказалось, что кроме музыки здесь отличный коктейльный бар! Я была приятно удивлена интересным ассортиментом и вкусовыми качествами напитков. Каждый коктейль – это целая история, описанная, в таком себе винтажном меню.
Чтобы я посоветовала здесь выпить: из интерeсных вариантов подачи - конечно же Slutty Svetlana – на джине с малиновым вареньем, лимоном и яичным белком. Подается с пакетиком презерватива - ну мало ли чем вечер закончится.
Когда холодно, рекомендую согреться теплым коктейлем – Hot Daddy на ирландском виски. Мой любимый здесь - Dry Hump, он на односолодовом островном виски с амаретто, карпано классик и с добавлением красного вина. Еще попробуйте Part time Lover и Duck me forever - они более легкие и больше на женский вкус. Первый насыщенный сладкий, второй с приятной кислинкой. Вообще авторских коктейлей около 10, цены колеблются от 7 до 12 евро за коктейль.
Ну, и конечно, сюда нужно приходить за драйвом и отличной музыкой. Последний мой визит был приурочен к выступлению украинской группы Жадан и Собаки. Концерты здесь почти каждую пятницу и субботу, когда бар работает до 5 утра. Как правило, это абсолютно разная музыка – панк, рейв, техно, андеграунд. И это неудивительно, потому что сам район Теллискиви – это место для абсолютно свободной творческой и богемной молодежи. На сайте бара он описан очень лаконично: life of Sveta is full of colors, joy and flavours! И это абсолютная правда!
5. Design Hata – concept store & wine bar (Pikk 35)
Если вы хотите согреться в родных стенах – вам в это место. Здесь частичка Украины, и конечно украинская гостеприимность и хлебосольность. Кстати, находится бар напротив еще одного украинского заведения – ресторана Одесса. По пятницам здесь делают тематические вечеринки и повезет, если вы попадете на Ukrainian cocktail night. Прекрасные украинские девушки за баром говорят, что барное меню все время обновляется. Не знаю, что придумают на следующий раз, а наш вечер был очень вкусным с украинской перчинкой во всем.
7 коктейлей с такими замечательными названиями: Kashtan (Каштан), Bandura (Бандура), Cherry orchard (Садок вишневый коло хаты), Bavovna blossom (Бавовна), St. Javelin (Джевелин), Black Sea Breeze (Бриз Черного моря), Borscht (Борщ). И в дополнение Himars shot (Химарс шот). Благодаря большой компании, мы смогли попробовать все варианты. Фаворитом вечера стал Борщ и конечно же шот Химарс. Все коктейли по 8 – 9 евро. В общем, я настоятельно советую вам посетить Хату с ее настоящим украинским колоритом и душевной атмосферой. Тем более, что за коктейлями вы можете еще и познакомиться с дизайнерской одеждой, и возможно, уйти из бара не только с прекрасным настроением, но и с обновкой.