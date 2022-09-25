На любой вкус: ТОП-5 лучших коктейльных бара Таллинна

В прошлый раз я прошлась по кафе и кофейням, в этот раз хочу познакомить вас с лучшими коктейльными барами Таллинна. В Киеве я безумно любила этот формат заведений и очень порадовалась, что в столице Эстонии, они существуют. Хотя первое представление о северной стране было таким, что здесь пьют исключительно пиво, в лучшем случае - вино. Но оказалось, любителей коктейлей здесь предостаточно.

Конечно, их больше, чем моя подборка, но я выбрала те, которые мне пришлись по душе, ну и три из них действительно считаются лучшими в городе. Вашему вниманию моя пятерка баров, которые точно порадуют вас неимоверно вкусными коктейлями и прекрасной атмосферой!

1. Babylon Bar (Viru Tanav 1)

В меню бара, когда вы его откроете, есть такие слова: „Babylon был построен для того, чтобы создавать связи. Мы здесь для того, чтобы вы разделили нашу страсть и любовь. Чтобы люди могли побаловать себя качественными напитками, отличной атмосферой и болтовней“.

На самом деле, здесь действительно собираются люди, которые разделяют любовь к вкусным коктейлям и изысканной атмосфере. Попасть в бар не просто, здесь всегда полно завсегдатаев заведения и поэтому лучше заранее забронировать столик. На входе вас встретит хостес и проведет через дверь книжного шкафа в место роскоши и наслаждения. Мы все время попадали на Кирилла, и если вам тоже повезет и он будет работать в эту смену – вы окажетесь в надежных руках. Когда вам определят место, из рук Кирилла вы попадете в руки барменов. Но поскольку Кирилл давно в барной истории, он может подсказать то, что именно вам будет по душе. Предложенные им коктейли, стали теперь моими любимыми в этом баре. Не могу их вам не посоветовать – уверены вы оцените!

Grosella – на основе джина, смородинового ликера, базилика и ревня, La dolce La vita – секрет состава не открывают, но если вы любите сгущенное молоко и вам хочется вместо десерта выпить коктейль – тогда точно подойдет. Это было безумно вкусно!