На любой вкус: ТОП-5 лучших коктейльных бара Таллинна

Вообще в меню 18 коктейлей и делятся они на 6 блоков: веселые и легкие, изумительные и свежие, вкусные и сложные, насыщенные и опьяняющие, восхитительные и сладкие, безалкогольные – холодно-отрезвляющие. Для любителей Негрони и Бульвардье есть прекрасный аналог Hock Shop на бурбоне и кампари. Также из классики чудесная PinaColada is better then yours, и Espresso Martini на роме. Ну и конечно, вам приготовят любую классику, которую вы пожелаете. Кстати, все коктейли по цене: 12 и 13 евро.

Но вернемся к Зигмунду в Таллинне. Меню здесь обширное и делится на 6 блоков, плюс один безалкогольный: Intro, Tribute, Beauty and the Beasts, Hero, Touch and Go, Adventure Time (shot set) and Hypno fake.

Самые популярные коктейли тут G-Spot, tiki-tok, Tiger Lilled, Tequiling me softly, Luchalibre, Stick and Carrot, It’s a match, Space Cowboy, Greenchibald, This is porto, Perfume, Boogeyman, Black Widow. Я пока не выбрала свой самый любимый, так что чувствую, придется мне еще частенько здесь бывать. Все коктейли по цене 9 или 10 евро, только безалкогольные 8 евро.

4. Sveta Bar (Telliskivi 62)

Это не просто бар, а целый клуб! Первый мой бар, в который я попала по приезду в Таллинн. Пришла на концерт украинских молодых исполнительниц – Ingrid I TONKO и оказалось, что кроме музыки здесь отличный коктейльный бар! Я была приятно удивлена интересным ассортиментом и вкусовыми качествами напитков. Каждый коктейль – это целая история, описанная, в таком себе винтажном меню.

Чтобы я посоветовала здесь выпить: из интерeсных вариантов подачи - конечно же Slutty Svetlana – на джине с малиновым вареньем, лимоном и яичным белком. Подается с пакетиком презерватива - ну мало ли чем вечер закончится.

Когда холодно, рекомендую согреться теплым коктейлем – Hot Daddy на ирландском виски. Мой любимый здесь - Dry Hump, он на односолодовом островном виски с амаретто, карпано классик и с добавлением красного вина. Еще попробуйте Part time Lover и Duck me forever - они более легкие и больше на женский вкус. Первый насыщенный сладкий, второй с приятной кислинкой. Вообще авторских коктейлей около 10, цены колеблются от 7 до 12 евро за коктейль.