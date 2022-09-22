Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему

Был ли этот Евробаскет лучшим в истории? Выделять какой-то отдельный турнир в отрыве от остальных, конечно, не совсем правильно: слишком разные эпохи, слишком разный баскетбол. И все же этот чемпионат определенно запомнится – и вот чем:

Много претендентов на титул – но совсем неочевидный чемпион

Давайте отмотаем жизнь на 3 недели назад. Впервые за долгое время на одном европейском турнире собралось столько звезд НБА: Дончич в Словении, Яннис в Греции, Йокич в Сербии, Гобер (он же звезда?) во Франции, Валанчюнас и Сабонис в Литве – уже 5 фаворитов на золотые медали, а ведь еще где-то рядом шли Турция двукратного чемпиона Евролиги Эргина Атамана и хорошо укомплектованная Хорватия. Итого 7 – и лишь потом в котировках были Испания, Италия, Германия…

Непредсказуемость – обязательный атрибут спортивного состязания, если вы хотите не только собрать аудиторию, но и удерживать ее на дистанции. Смог ли кто-то из экспертов предсказать чемпионство Испании, раздираемой одновременно травмами, сменой поколения и скандалом с натурализацией? Нет, и более того: по ходу плей-офф Испания не была фаворитом вплоть до финала, в котором букмекеры больше верили во Францию. И все же, как заметила ФИБА, в баскетбол играют все, а побеждают испанцы – у них уже четвертый титул в шести последних Евробаскетах.

Можно много говорить о совпадениях, о везении с соперниками, о наличии американца в составе, но нельзя отрицать тот факт, что Испания без громких имен в своем составе за счет командных взаимодействий и длинной скамейки финишировала на вершине пьедестала. И это подводит нас к следующей мысли:

Наличие топ-игрока не гарантирует даже медаль