Футбол
22.09.2022, 10:29

Английские клубы готовы перенести время проведения матчей из-за энергетического кризиса

 
Brentford v Arsenal Premier League 18/09/2022. Thomas Partey (5) of Arsenal during the Premier League match between Bre
Brentford v Arsenal Premier League 18/09/2022. Thomas Partey (5) of Arsenal during the Premier League match between Bre
ФОТО: IMAGO/Nigel Keene | Scanpix

Английские футбольные клубы рассматривают вариант проведения матчей в дневное время, чтобы сократить потребление электроэнергии.

По информации Daily Mail, 63 процента из 40 клубов, в том числе 12 команд из английской футбольной лиги, готовы рассмотреть переносы игр на день.

Сокращение расходов на электроэнергию связано с ростом ее стоимости, а также энергетическим кризисом в Европе.

Ранее в серии А из-за энергетического кризиса решили сократить использование прожекторов.

Источник - Спорт Эксперсс

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