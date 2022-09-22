Английские клубы готовы перенести время проведения матчей из-за энергетического кризиса

По информации Daily Mail, 63 процента из 40 клубов, в том числе 12 команд из английской футбольной лиги, готовы рассмотреть переносы игр на день.

Сокращение расходов на электроэнергию связано с ростом ее стоимости, а также энергетическим кризисом в Европе.

Ранее в серии А из-за энергетического кризиса решили сократить использование прожекторов.

Источник - Спорт Эксперсс

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