22.09.2022, 10:29
Английские клубы готовы перенести время проведения матчей из-за энергетического кризиса
ФОТО: | Scanpix
Английские футбольные клубы рассматривают вариант проведения матчей в дневное время, чтобы сократить потребление электроэнергии.
По информации Daily Mail, 63 процента из 40 клубов, в том числе 12 команд из английской футбольной лиги, готовы рассмотреть переносы игр на день.
Сокращение расходов на электроэнергию связано с ростом ее стоимости, а также энергетическим кризисом в Европе.
Ранее в серии А из-за энергетического кризиса решили сократить использование прожекторов.
Источник - Спорт Эксперсс
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