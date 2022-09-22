Обмен пленными: Украина получила „азовцев“, РФ - Медведчука

Из российского плена освобождены 215 украинских военнослужащих, в том числе 124 офицера. Процедура обмена состоялась в Черниговской области. Как сообщил в ночь на четверг, 22 сентября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, 200 военнослужащих ВСУ вышли на свободу в обмен на одного пророссийского политика Виктора Медведчука. В рамках другой договоренности пятерых украинских командиров - защитников „Азовстали“ обменяли на 55 российских пленных, не имеющих для Украины, как сказал Ермак, „никакого интереса“. По некоторым данным, среди россиян были два старших офицера (подполковник и майор) и шесть младших. Российская сторона обмен пленными пока официально не комментировала.



Среди вернувшихся домой украинцев - известные командиры полка „Азов“ Денис Прокопенко и Святослав Паламар, медик „Азова“ Екатерина Полищук с позывным „Пташка“ и Михаил Дианов из Тернополя, чье фото облетело целый мир. Также вернулись домой украинский военный медик Марьяна Мамонтова, попавшая в плен беременной, и руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, сообщает Telegram-канал „Правда Геращенко“.

Кто такой Виктор Медведчук?

Пророссийский лидер украинской партии „Оппозиционная платформа - за жизнь“ Виктор Медведчук также известен в СМИ как „кум Владимира Путина“. До освобождения он находился в Украине под арестом по обвинению в госизмене. Кроме того в 2021 году ему предъявили обвинение в покушении на „разграбление национальных ресурсов“.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обмен Медведчука на военнослужащих „Азова“ вряд ли возможен. „Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к Российской Федерации. И он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на „Азовстали“, там речь идет о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах“, - заявил тогда Песков.

Командиры „Азова“ будут под протекцией Эрдогана