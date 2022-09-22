Обмен пленными: Украина получила „азовцев“, РФ - Медведчука
Из российского плена освобождены 215 украинских военнослужащих, в том числе 124 офицера. Процедура обмена состоялась в Черниговской области. Как сообщил в ночь на четверг, 22 сентября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, 200 военнослужащих ВСУ вышли на свободу в обмен на одного пророссийского политика Виктора Медведчука. В рамках другой договоренности пятерых украинских командиров - защитников „Азовстали“ обменяли на 55 российских пленных, не имеющих для Украины, как сказал Ермак, „никакого интереса“. По некоторым данным, среди россиян были два старших офицера (подполковник и майор) и шесть младших. Российская сторона обмен пленными пока официально не комментировала.
Среди вернувшихся домой украинцев - известные командиры полка „Азов“ Денис Прокопенко и Святослав Паламар, медик „Азова“ Екатерина Полищук с позывным „Пташка“ и Михаил Дианов из Тернополя, чье фото облетело целый мир. Также вернулись домой украинский военный медик Марьяна Мамонтова, попавшая в плен беременной, и руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, сообщает Telegram-канал „Правда Геращенко“.
Кто такой Виктор Медведчук?
Пророссийский лидер украинской партии „Оппозиционная платформа - за жизнь“ Виктор Медведчук также известен в СМИ как „кум Владимира Путина“. До освобождения он находился в Украине под арестом по обвинению в госизмене. Кроме того в 2021 году ему предъявили обвинение в покушении на „разграбление национальных ресурсов“.
В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обмен Медведчука на военнослужащих „Азова“ вряд ли возможен. „Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к Российской Федерации. И он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на „Азовстали“, там речь идет о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах“, - заявил тогда Песков.
Командиры „Азова“ будут под протекцией Эрдогана
Как передает Telegram-канал „Insider UA“, пять освобожденных из плена командиров полка „Азов“ будут находиться в Турции под протекцией ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца боевых действий в Украине.
В свою очередь Эрдоган в беседе с журналистами в Нью-Йорке сообщил, что обмен пленными между Россией и Украиной стал результатом переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина при посредничестве Турции и является важным шагом на пути к прекращению войны. Он добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом, передает агентство „Анадолу“.
Освобождены и 10 пленных иностранцев
Ранее пророссийские сепаратисты из так называемой „ДНР“ освободили воевавших на стороне Украины пятерых подданных Великобритании, двух граждан США, а также граждан Марокко, Швеции и Хорватии. Трое из них - британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим - были приговорены к смерти. Освобождение пленных иностранцев стало возможным благодаря посредничеству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Видео с Пиннером, Аслином и Брагимом было опубликовано в Twitter государственного информагентства Саудовской Аравии, куда освобожденных доставили из России.
Тем временем США поблагодарили президента и правительство Украины за внесение американских граждан Александра Дрюке и Энди Хьюна в список обмена пленными, а наследного принца и правительство Саудовской Аравии - за содействие этому обмену. „Мы с нетерпением ждем, когда наши граждане воссоединятся со своими семьями“, - написал в микроблоге Twitter советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.