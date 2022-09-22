Мнение
22.09.2022, 09:00

МНЕНИЕ | Мобилизация как агония фашистской России

 
Евген Цыбуленко
профессор права
Военный билет на фоне объявления мобилизации в РФ 21 сентября
Военный билет на фоне объявления мобилизации в РФ 21 сентября
ФОТО: Bulkin Sergey | news.ru via globallookpress.com

Путину нечего предъявить всему миру, кроме истерики, угроз и откровенного блефа. Призвать даже 300000 для современной России – это практически невыполнимая задача. Большинство российских патриотов оказались таковыми только на диване, пишет в своей колонке для RusDelfi профессор права Евген Цыбуленко.

Мало кто об этом знает, но нацистская Германия перешла на рельсы „тотальной войны“ только в 1943 году, уже после разгромрв под Эль-Аламейном и Сталинградом. Тем не менее, как известно, нацистов это не спасло – Третий Рейх был повержен в течении последоваших двух лет. Не спасет это и прямых последователей нацистов – рашистов. Да, война в Украине еще не закончена, но поражение фашистской России уже неизбежно.

21 сентября Путин объявил о якобы частичной мобилизации для продолжения „СВО“. Якобы, потому что упоминаемая цифра в 300 тысяч нигде официально не фигурирует, а опубликованные документы позволяют призвать на службу практически ничем не ограниченное количество человек. Это первая мобилизация в России после окончания второй мировой войны. Помимо этого, Путин приказал активизировать оборонное производство в России. Он готовится к долгой и кровопролитной войне как в Украине, так и за ее пределами.

RusDelfi
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