22.09.2022, 09:00
МНЕНИЕ | Мобилизация как агония фашистской России
ФОТО: | news.ru via globallookpress.com
Путину нечего предъявить всему миру, кроме истерики, угроз и откровенного блефа. Призвать даже 300000 для современной России – это практически невыполнимая задача. Большинство российских патриотов оказались таковыми только на диване, пишет в своей колонке для RusDelfi профессор права Евген Цыбуленко.
Мало кто об этом знает, но нацистская Германия перешла на рельсы „тотальной войны“ только в 1943 году, уже после разгромрв под Эль-Аламейном и Сталинградом. Тем не менее, как известно, нацистов это не спасло – Третий Рейх был повержен в течении последоваших двух лет. Не спасет это и прямых последователей нацистов – рашистов. Да, война в Украине еще не закончена, но поражение фашистской России уже неизбежно.