МНЕНИЕ | Мобилизация как агония фашистской России

Мало кто об этом знает, но нацистская Германия перешла на рельсы „тотальной войны“ только в 1943 году, уже после разгромрв под Эль-Аламейном и Сталинградом. Тем не менее, как известно, нацистов это не спасло – Третий Рейх был повержен в течении последоваших двух лет. Не спасет это и прямых последователей нацистов – рашистов. Да, война в Украине еще не закончена, но поражение фашистской России уже неизбежно.