Коммерческого директора „Челси“ уволили из-за домогательств в переписке

В начале сентября Дэмиен Уиллоуби стал новым коммерческим директором футбольного клуба „Челси“. Но он был вынужден покинуть свой. Как заявили в клубе, Уиллоуби был уволен за „неприемлемые сообщения“ в адрес агента Каталине Ким.

Ким, является исполнительным директором C&P Sports Group, до этого она выступала посредником в многомиллионных сделках между европейскими футбольными клубами и помогла мадридскому „Реалу“ в создании первой академию в Корее.

Ким пожаловалась непосредственному начальнику Уиллоуби, и сообщила, что тот сексуально домогался ее перед сентябрьским назначением в „Челси“.

„Я могу подтвердить, что подала жалобу Тому Глику на общее поведение Дэмиена Уиллоуби в течение двух лет, включая его недавний телефонный звонок с угрозами в мой адрес. Я твердо убеждена, что это не та рабочая среда и корпоративная культура, которые потерпел бы любой клуб Премьер-лиги“, – говорится в заявлении.

„Доказательства соответствующих сообщений, отправленных господином Виллоуби, недавно были предоставлены клубу. Хотя они были отправлены к его работе в клубе, такое поведение абсолютно противоречит рабочей атмосфере и корпоративной культуре, которые устанавливают новые владельцы“, – говорится в заявлении Челси.

Дэмиен Уиллоуби спрашивал, не обнаженная ли девушка, поднимал тему секса, присылал видео откровенного сексуального содержания и предлагал ей устроить встречу с исполнительным директором „Манчестер Сити“, если она готова быть „непослушной“. Так же сообщается, что девушка несколько раз напоминала мужчине, что она замужем.

Ким поначалу не сообщала о поведении Виллоуби, ведь думала, что не будет пересекаться с ним. Однако The Telegraph отметил, что компания C&P Sports Group тесно сотрудничает с Челси, поэтому женщина все же обратилась к руководству.