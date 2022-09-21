ФОТО И ВИДЕО | В Москве и Петербурге на акциях против мобилизации прошли жесткие задержания. Задержанных избивали дубинками

На Арбате в центре Москвы на шествии против объявленной в России мобилизации начались задержания, сообщают Sota и Avtozak LIVE. Как сообщил „ОВД-Инфо“ один из задержанных, в автозаки попали больше десяти человек. Один из протестующих во время задержания потерял сознание.

В свою очередь „Медиазона“ отмечает, что полиция начала задерживать протестующих сразу после начала шествия. Участники акции пытались создать цепь в начале Арбата, пишет телеграм-канал „Осторожно, новости“. Часть протестующих скандировала: „Жизнь нашим детям“ и „Путина — в окопы“.

На акцию протеста среди прочих вышли женщины, чьи сыновья подходят под призывной возраст. Когда они общались с корреспондентом Sota, посторонний молодой человек в жилетке прессы попытался убедить собеседниц издания, что „мы воюем не с Украиной“, а „защищаем там своих людей, русских жителей“. „А меня потом защитят, когда я старая останусь одна? Меня кто-нибудь защитит?!“ — ответила ему одна из женщин.

В Петербурге около 50 протестующих вышли к Исакиевскому собору. Участники акции скандировали: „Нет войне“ и „Нет мобилизации“. „Бумага“ сообщает, что собравшихся окружила полиция. По данным правозащитников, протестующих при задержании избивают дубинками.

21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Власти пообещали призвать 300 тысяч человек. Предполагается, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, а затем — мужчин, пребывающих в запасе. После этого по всей России начались акции протеста против этого решения.

Всего на 21.30 по всей стране задержаны 1026 протестовавших против мобилизации. На первые места по количеству задержанных людей уверенно вышли Москва (394 человека) и Санкт-Петербург (376 человек). Об этом сообщает (признанный в РФ „иностранным агентом“) правозащитный проект „ОВД-Инфо“.