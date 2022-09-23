Непрерывное развитие талантов обеспечивает инженерную компетентность

Руководителем подразделения двигателей и генераторов АВВ является страстный энтузиаст финн Антти Лиедес, который считает, что способность к адаптации оказывает наибольшее влияние на культуру работы. Его захватывающая карьера в ABB предоставила широкий спектр возможностей для реализации себя на международном уровне в Финляндии, Китае и Эстонии. Антти представляет свой прошлый выбор направлений карьеры: медицина, юриспруденция, экономика и инженерия, из которых он выбрал последнюю.

А чтобы подтвердить историю менеджера по персоналу, некоторые из ключевых персоналий АВВ рассказывают о своей карьере, приведшей к руководящим позициям. Сегодня опытные сотрудники уже сосредоточены на поддержке других, более молодых коллег на их личном и профессиональном пути.

„Если эта активность в человеке есть, то мы предлагаем каждому сотруднику самореализацию, гибкость и азарт, ведь ABB меняется вместе с миром. Конечно же, мы предлагаем хорошую и безопасную рабочую среду и возможность развиваться и как работнику, и как личности. Лично я больше всего ценю гибкость ABB. Так как я мама двоих детей, один из которых еще малыш, для меня очень важно найти баланс между работой и личной жизнью“, – добавляет менеджер по персоналу.

Сама Эднашевски работает в ABB с 2016 года, и за это время она видела людей, которые приходили в ABB на практику и дорастали, например, до позиции руководителя команды или даже какой-то глобальной роли. Так что в ABB возможно все. Главное, что следует помнить: нужно быть активным самому и использовать различные курсы, предлагаемые компанией, которые помогают человеку достичь следующих ступеней карьерной лестницы.

„Постоянно думая о том, как в будущем машины или системы, производимые АВВ, могли бы работать еще эффективнее или как помочь нашим клиентам стать более энергоэффективными, я чувствую, что хочу быть частью этого развития. Чтобы предложить эти изменяющие мир идеи и решения, в ABB всегда рады самым разным, хорошим, блестящим и желающим работать сотрудникам. Мы очень ценим людей с золотыми руками, которые приходят работать в разные отделы наших заводов или сидят за компьютером и думают о том, какими могут быть энергетические решения будущего“, – поясняет менеджер по персоналу.

Мерилин Эднашевски, менеджер по персоналу ABB Baltics, говорит, что работа в ABB привлекательна тем, что вместе с компанией вы можете изменить мир к лучшему, и сделать это с помощью различных устойчивых решений.

„Я увидел, что изобилие возможностей для роста было очень велико“, – говорит он и добавляет: „Инженерия открыта, можно работать где угодно, мы говорим на одном языке, и принципы те же самые“. Чего не скажешь о медицине, например, где все же есть определенные рамки. Он отмечает, что в инженерии есть много направлений, таких как дизайн, управление качеством, экономическая и финансовая сторона.

„У меня нет ни одного рабочего дня, когда я использую только знания, полученные в техническом университете, но важно, чтобы университет обязательно дал базу“, – вспоминает Антти. Нужно учиться и находить цели, чтобы иметь возможность двигаться вперед в своей области и делать выборы. „В инженерии вы можете создать что-то новое, что создаст ценность и влияние в обществе и мире“, – говорит Антти. „Если вам нужна значимая работа, то для меня это значимая работа“, – говорит он.

Общие ценности важны

Активный литовец Дайнюс Бружас, доросший до должности бизнес-менеджера электрификации АВВ в странах Балтии, проработал в компании 17 лет, за это время он занимал 6–7 должностей. Он работал на международном уровне с такими рынками, как Великобритания, Казахстан, Армения, Нидерланды, Финляндия и т. д. Дайнюс говорит, что самый большой актив компании АВВ – ее люди, потому что знает, сколько там работает отличных экспертов, которые каждый день вносят серьезный вклад в успех компании. На своем пути в международной организации он осознал, в первую очередь, насколько важны общие ценности.

„Мы не можем работать в разных средах, когда мои личные ценности не совпадают с ценностями компании, так же и общие ценности не могут быть заявлениями где-то на стене, это нечто такое, с чем мы действительно работаем в нашей повседневной жизни“, – говорит опытный менеджер. По его словам, ему и многим людям в других организациях нужны справедливые и честные принципы, которые действительно предлагает АВВ.

Возможность расти как личность, но и как специалист