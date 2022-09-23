Непрерывное развитие талантов обеспечивает инженерную компетентность
АВВ – компания, известная как работодатель и организатор практики для студентов в сфере техники и инженерии, которые часто получают свой первый опыт работы на производственном предприятии именно в АВВ. Фирма также ценит долгосрочное развитие и карьерные возможности сотрудников.
Мерилин Эднашевски, менеджер по персоналу ABB Baltics, говорит, что работа в ABB привлекательна тем, что вместе с компанией вы можете изменить мир к лучшему, и сделать это с помощью различных устойчивых решений.
„Постоянно думая о том, как в будущем машины или системы, производимые АВВ, могли бы работать еще эффективнее или как помочь нашим клиентам стать более энергоэффективными, я чувствую, что хочу быть частью этого развития. Чтобы предложить эти изменяющие мир идеи и решения, в ABB всегда рады самым разным, хорошим, блестящим и желающим работать сотрудникам. Мы очень ценим людей с золотыми руками, которые приходят работать в разные отделы наших заводов или сидят за компьютером и думают о том, какими могут быть энергетические решения будущего“, – поясняет менеджер по персоналу.
Сама Эднашевски работает в ABB с 2016 года, и за это время она видела людей, которые приходили в ABB на практику и дорастали, например, до позиции руководителя команды или даже какой-то глобальной роли. Так что в ABB возможно все. Главное, что следует помнить: нужно быть активным самому и использовать различные курсы, предлагаемые компанией, которые помогают человеку достичь следующих ступеней карьерной лестницы.
„Если эта активность в человеке есть, то мы предлагаем каждому сотруднику самореализацию, гибкость и азарт, ведь ABB меняется вместе с миром. Конечно же, мы предлагаем хорошую и безопасную рабочую среду и возможность развиваться и как работнику, и как личности. Лично я больше всего ценю гибкость ABB. Так как я мама двоих детей, один из которых еще малыш, для меня очень важно найти баланс между работой и личной жизнью“, – добавляет менеджер по персоналу.
А чтобы подтвердить историю менеджера по персоналу, некоторые из ключевых персоналий АВВ рассказывают о своей карьере, приведшей к руководящим позициям. Сегодня опытные сотрудники уже сосредоточены на поддержке других, более молодых коллег на их личном и профессиональном пути.
Инженерное дело похоже на глобальные языковые навыки
Руководителем подразделения двигателей и генераторов АВВ является страстный энтузиаст финн Антти Лиедес, который считает, что способность к адаптации оказывает наибольшее влияние на культуру работы. Его захватывающая карьера в ABB предоставила широкий спектр возможностей для реализации себя на международном уровне в Финляндии, Китае и Эстонии. Антти представляет свой прошлый выбор направлений карьеры: медицина, юриспруденция, экономика и инженерия, из которых он выбрал последнюю.
„Я увидел, что изобилие возможностей для роста было очень велико“, – говорит он и добавляет: „Инженерия открыта, можно работать где угодно, мы говорим на одном языке, и принципы те же самые“. Чего не скажешь о медицине, например, где все же есть определенные рамки. Он отмечает, что в инженерии есть много направлений, таких как дизайн, управление качеством, экономическая и финансовая сторона.
„У меня нет ни одного рабочего дня, когда я использую только знания, полученные в техническом университете, но важно, чтобы университет обязательно дал базу“, – вспоминает Антти. Нужно учиться и находить цели, чтобы иметь возможность двигаться вперед в своей области и делать выборы. „В инженерии вы можете создать что-то новое, что создаст ценность и влияние в обществе и мире“, – говорит Антти. „Если вам нужна значимая работа, то для меня это значимая работа“, – говорит он.
Общие ценности важны
Активный литовец Дайнюс Бружас, доросший до должности бизнес-менеджера электрификации АВВ в странах Балтии, проработал в компании 17 лет, за это время он занимал 6–7 должностей. Он работал на международном уровне с такими рынками, как Великобритания, Казахстан, Армения, Нидерланды, Финляндия и т. д. Дайнюс говорит, что самый большой актив компании АВВ – ее люди, потому что знает, сколько там работает отличных экспертов, которые каждый день вносят серьезный вклад в успех компании. На своем пути в международной организации он осознал, в первую очередь, насколько важны общие ценности.
„Мы не можем работать в разных средах, когда мои личные ценности не совпадают с ценностями компании, так же и общие ценности не могут быть заявлениями где-то на стене, это нечто такое, с чем мы действительно работаем в нашей повседневной жизни“, – говорит опытный менеджер. По его словам, ему и многим людям в других организациях нужны справедливые и честные принципы, которые действительно предлагает АВВ.
Возможность расти как личность, но и как специалист
Литовец с позитивным отношением к жизни Линас Жукаускас основал компанию ABB в 2001 году, после окончания университета по специальности „инженер“. За это время он познакомился со всеми направлениями бизнеса, которыми занимается предприятие, и большую часть времени работал главой подразделения робототехники в странах Балтии, пережившего бурный рост. Когда-то в год продавалось 3 робота, а сейчас это число больше 100.
„Я не скажу ничего нового, но самое ценное для компании – это люди и команда, – гордится Линас. – Если вы доверяете команде, а команда доверяет вам, вы можете создавать действительно великолепные вещи“. АВВ – международная компания и расположена более чем в ста странах, а это значит, что мультикультурной компании нужно много разных людей.
„Люди из разных культур учатся чему-то хорошему у других культур и используют это для себя, для своего личного развития, это хорошая и существенная возможность расти как личность, но и как специалист. Чего еще можно желать“, – говорит Линас. Он видит свое личное развитие в продолжении работы с робототехникой АВВ амбициозным образом – стать поставщиком номер один на балтийском рынке. Ему нравится наблюдать за ростом рынка, и он считает, что здесь еще многое предстоит сделать.
Последние годы принесли много изменений
Практичная и предприимчивая финка Йенни Элоранта присоединилась к АВВ еще в 2006 году, она поднялась по карьерной лестнице и стала менеджером завода по производству преобразователей частоты АВВ в Эстонии. По ее словам, путь предлагает постоянное обучение, новые интересные позиции и задачи вместе с коллегами. Йенни размышляет о последних нескольких годах и отмечает, что они были полны перемен и новых ситуаций.
„Успех невозможен без хорошего сотрудничества, мы можем добиться цели только вместе“, – хвалит она команду. Она очень рада, что очень важным направлением является безопасность труда и что АВВ в условиях пандемии все же удалось создать максимально безопасную рабочую среду.
„Я думаю, что за это время мы все узнали что-то новое или выросли как люди“, – говорит она. Говоря о команде АВВ как о своей семье, она выделяет четыре сильные стороны, которыми стоит гордиться: безопасность труда, ориентация на клиента, качество продукции и надежность. И, конечно же, замечательные, увлеченные и энергичные люди, каждого из которых, а также их семьи и близких Йенни хотела бы поблагодарить за их ценный вклад.
„Поскольку мощность наших заводов больше, чем когда-либо прежде, будущее выглядит светлым“, – уверена Йенни и предлагает всем познакомиться с АВВ и почему бы не поступить туда работать.
ABB и таланты
Финн по происхождению Юкка Патрикайнен сразу сделал выбор в пользу ABB. У него в ABB две обязанности. Во-первых, он является исполнительным директором региона Эстонии, Латвии и Литвы и занят этим уже девять лет. Во-вторых, Юкка отвечает за бизнес-направление Motion в странах Балтии. Бизнес-направление Motion давно существует в ABB и связано с вращающимися машинами и преобразователями частоты – как с продукцией, так и с обслуживанием.
„Я решил присоединиться к ABB, потому что увидел, сколько здесь технологических и международных возможностей, мы инновационная компания и хотим поддерживать людей с интересом, мы хотим убедиться, что этот человек движется в верном направлении по карьерной лестнице“, — говорит он.
По словам Патрикайнена, ABB каждый год находит новых людей, а также получает различные награды и убеждается в том, что молодые люди действительно хотят работать в ABB. Юкка высоко ценит сотрудничество с Таллиннским техническим университетом. Он также хвалит открытость других школ и желание делать что-то вместе. „Здесь у нас много возможностей и потенциала как у компании“, — считает он.
Задача производства – вызвать интерес у молодежи
Смышленый эстонец Лехо Кууск отправился в бывший ТПИ (ныне Таллиннский технический университет) изучать промышленную автоматику и электроприводы. Однажды появилась возможность подать заявку на участие в программе практики АВВ, и он был выбран. В июне 1992 года он получил визу, собрал вещи и с большой сумкой отправился в Ваасу, чтобы попробовать себя в работе на ABB, крупном предприятии по производству преобразователей частоты.
Сейчас Лехо работает коммерческим директором промышленной автоматики Балтийского региона. Он видел, как за 30 лет ABB превратилась из фирмы с двумя работниками в крупную компанию с более чем 1000 сотрудников в Эстонии, что означало для Лехо чрезвычайно быстрое развитие и возможность осуществлять мегакрупные проекты в различных предприятиях.
„В долгосрочной перспективе задача состоит в том, чтобы обеспечить интерес молодежи к решениям в области производства, проектирования и автоматизации“, – говорит Лехо. Он добавляет, что компетентный инженер был и остается наиболее важным фактором в реализации решений по автоматизации, обеспечении их работы и настройке их на работу. По словам Лехо, если нет грамотного инженера, заказчики, в том числе малые и средние промышленные предприятия, не могут разрабатывать и внедрять решения по автоматизации.
Молодым людям Лехо советует изучать все, что связано с инженерией, будь то разработка продуктов или изучение материалов, электротехника или проектирование. Все это необходимые знания, которые нужны промышленным компаниям сейчас и в будущем. Он подчеркивает, что сегодня информационные технологии – это еще вторая грамотность или умение писать, которое можно приобрести параллельно с другой специальностью.
Узнайте больше о карьерных возможностях: www.abb.ee