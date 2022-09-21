Футбольная сборная Эстонии до 19 лет обыграла Италию в отборочном матче чемпионата Европы!

Голы на последних минутах, вышедших на замену игроков принесли победу Эстонии. На 90-й минуте Никита Кондрацкий вывел Эстонию вперед. Эгерт Иунапуу, вышедший на поле на 63-й минуте, как и его товарищ по команде, на третей добавочной минуте, помог одержать итоговую победу со счетом 2:0.

По статистике УЕФА, в матче доминировали итальянцы, нанесшие в общей сложности 26 ударов, восемь из которых попали в створ ворот. Эстония нанесла семь ударов, шесть из которых попали в створ и два в ворота. Статистика по угловым была 17:2 в пользу соперника.

Эстония встретится со своими польскими сверстниками в субботу, а 27 сентября они сыграют с Боснией и Герцеговиной в последнем туре подгруппы.

Всего в отборочном этапе ЧЕ 13 подгрупп. По две лучшие сборные из каждой подгруппы выйдут в следующий раунд, который пройдёт следующей весной. Кроме того, лучшая команда, занявшая третье место, также проходит дальше. В следующем раунде сыграют 28 сборных, которые разделят на семь групп по четыре команды.

Каждый победитель группы получает право на участие в чемпионате Европы в следующем году на Мальте.