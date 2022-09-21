Пять этапов Кубка мира по керлингу пройдут в Таллинне
В этом году в Эстонии начнется 22-й сезон по кёрлингу, который снова принесет в Эстонию несколько международных этапов Кубка мира.
По словам генерального секретаря Эстонского союза керлинга Лийзы Турманн, в Эстонии начался сезон керлинга, и игроки готовятся к предстоящим соревнованиям. „В этом сезоне эстонских керлингистов можно увидеть в нескольких титульных турнирах, и мы надеемся увидеть сильные игры и значимые победы. Как всегда, все команды стараются показать свою лучшую форму для титульных соревнований, где они могут показать свою лучшую игру“, — сказала Турманн.
Первое крупное соревнование этого сезона – чемпионат мира среди смешанных команд (2 мужчины и 2 женщины), в котором примет участие команда-чемпион Эстонии (капитан Михаил Власов). Чемпионат мира, отменённый в последние два года из-за пандемии, пройдёт в Абердине, с 15 по 22 октября.
Самая большая цель сезона для женской и мужской сборных - стать одними из лучших в дивизионе B на чемпионатах Европы, чтобы перейти в дивизион A, то есть попасть в десятку лучших команд Европы, в следующем году.
Керлинг мирового уровня снова можно будет увидеть в Таллинне. Ледовый дворец Тондираба, который предлагает лучшие возможности для керлинга в регионе, примет пять международных этапов Куба мира в течение сезона. „В очередной раз как у наших сборных, так и у других сборных будет возможность сыграть на этапах КМ в Таллинне и получить как очки мирового рейтинга, так и хороший опыт против сильных соперников“, — добавила Турманн.
Чемпионат мира среди смешанных пар пройдет с 22 по 29 апреля в Корее. Кто именно будет представлять Эстонию на чемпионате мира, определиться после чемпионата Эстонии. Эстонская пара кёрлингстов Мари Калдвее/Харри Лилл обеспечила себе место как минимум в квалификации.
Фред Рандвер, член правления Эстонской ассоциации керлинга и многолетний лидер керлинга в Эстонии, отметил, что в этом году Эстонская ассоциация керлинга отмечает 20-летие своего существования. „Керлинг закрепился в Эстонии. Как малый вид спорта, мы постоянно развивались, и наши спортсмены неизменно добивались хороших результатов в постоянно развивающихся мировых соревнованиях. Женская сборная Эстонии вошла в десятку лучших на чемпионатах Европы и смогла представить Эстонию на чемпионате мира среди женщин. Смешанная пара успешно выступила на этапах КИ и Кубке мира. На последних Паралимпийских играх Эстонию впервые представляла команда по керлингу на инвалидных колясках“, — перечислил Рандвер.
На международном уровне популярность керлинга неуклонно растет как среди спортсменов, так и среди любителей. Всемирная федерация керлинга (WCF) избрала новым президентом американца Бо Уэллинга на конгрессе, состоявшемся в Лозанне в начале сентября, который примет руководство от многолетнего лидера Кейт Кейтнесс, возглавлявшая международную федерацию 12 лет.
„Бо Уэллинг — очень опытный спортивный менеджер, чей опыт и связи определенно помогут сделать керлинг еще более заметным среди зимних видов спорта. Интерес к керлингу как к виду спорта растет, уровень игроков с каждым годом повышается, а конкуренция в титульных состязаниях ужесточается. Новый президент родом из Америки, где популярность керлинга, особенно после мужской олимпийской победы в 2018 году, сильно растет. Керлингу нужен хороший продавец, а американцы умеют продавать спорт, поэтому я считаю, что свежий взгляд нового менеджера и его предыдущий опыт помогут развивать керлинг на международном уровне“, — прокомментировал Рандвер.