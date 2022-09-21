Пять этапов Кубка мира по керлингу пройдут в Таллинне

По словам генерального секретаря Эстонского союза керлинга Лийзы Турманн, в Эстонии начался сезон керлинга, и игроки готовятся к предстоящим соревнованиям. „В этом сезоне эстонских керлингистов можно увидеть в нескольких титульных турнирах, и мы надеемся увидеть сильные игры и значимые победы. Как всегда, все команды стараются показать свою лучшую форму для титульных соревнований, где они могут показать свою лучшую игру“, — сказала Турманн.

Первое крупное соревнование этого сезона – чемпионат мира среди смешанных команд (2 мужчины и 2 женщины), в котором примет участие команда-чемпион Эстонии (капитан Михаил Власов). Чемпионат мира, отменённый в последние два года из-за пандемии, пройдёт в Абердине, с 15 по 22 октября.

Самая большая цель сезона для женской и мужской сборных - стать одними из лучших в дивизионе B на чемпионатах Европы, чтобы перейти в дивизион A, то есть попасть в десятку лучших команд Европы, в следующем году.

Керлинг мирового уровня снова можно будет увидеть в Таллинне. Ледовый дворец Тондираба, который предлагает лучшие возможности для керлинга в регионе, примет пять международных этапов Куба мира в течение сезона. „В очередной раз как у наших сборных, так и у других сборных будет возможность сыграть на этапах КМ в Таллинне и получить как очки мирового рейтинга, так и хороший опыт против сильных соперников“, — добавила Турманн.

Чемпионат мира среди смешанных пар пройдет с 22 по 29 апреля в Корее. Кто именно будет представлять Эстонию на чемпионате мира, определиться после чемпионата Эстонии. Эстонская пара кёрлингстов Мари Калдвее/Харри Лилл обеспечила себе место как минимум в квалификации.