Правдиво ли видео о депутатах Европарламента, которые „танцуют и веселятся“ вместо того, чтобы обсуждать энергетический кризис?

Совет Европы (Council of Europe, СЕ) нередко путают с Европейским союзом (European Union). В отличие от Евросоюза, Совет Европы — не надгосударственное объединение стран с собственным парламентом и общими законами, а не связанная с ЕС межгосударственная организация, которая объединяет усилия разных стран в обеспечении защиты прав человека, борьбе с преступностью, защите окружающей среды и решений прочих вопросов. Ещё чаще Совет Европы (и это неудивительно) путают с Европейским советом (European Council) — одним из коллективных органов Евросоюза, куда входят лидеры стран-членов, а также президент ЕС и глава Еврокомиссии (органа исполнительной власти Евросоюза).

Интересующий нас зал тоже находится в Страсбурге, и до 1999 года там даже собирались депутаты Европарламента. Но основное предназначение этого помещения — проведение пленарных заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы ( ПАСЕ ).

Европейский парламент (Европарламент) — это законодательный выборный орган Евросоюза. 705 депутатов, представляющие все 27 стран ЕС пропорционально их населению, проводят ежемесячные пленарные заседания в Страсбурге. Расположенный там зал совсем не похож на тот, где было снято видео: он больше, у него светлые стены и потолок, синие кресла вместо коричневых и флаги стран ЕС вместо экрана за президиумом. У депутатов Европарламента есть ещё один зал заседаний в Брюсселе. Он похож на помещение из вирусного ролика чуть больше, однако тоже существенно отличается как размерами, так и дизайном.

В появившийся ещё в 1949 году СЕ входит куда больше стран — не только все 27 членов Евросоюза, но и, например, Армения, Норвегия, Швейцария, Украина, Сербия, Великобритания и Турция. До недавнего времени в работе СЕ участвовала и Россия. В ПАСЕ, в отличие от Европарламента, не избирают депутатов — она состоит из делегатов, которых направляют страны-участницы. СЕ вообще не рассматривает и не утверждает меры борьбы с экономическим кризисом, куда активнее он занимается поддержкой демократии и защитой прав человека. Вероятно, самый известный орган СЕ — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Итак, мы выяснили, что запечатлённый на видео зал заседаний, равно как и веселящиеся там люди, не имеет никакого отношения к Европарламенту или другим коллективным органам Евросоюза. Но возможно ли, что это единственная ошибка интернет-пользователей, осуждавших парламентариев за излишне расслабленное поведение в условиях военного обострения и роста цен на энергоносители в Европе 2022 года?

Распространяемый в соцсетях ролик стал популярным не только в русскоязычном сегменте интернета. Например, по-французски видео нередко представляли как некую акцию европейских политиков по „провоцированию всего населения России“, поскольку те якобы исполняли некий „танец под москаля“. За рубежом подобные посты стали довольно популярны и привлекли внимание фактчекеров из агентства AFP.

Наши коллеги выяснили, что попавшие на видео события произошли ещё в прошлом году. В ноябре 2021-го Совет Европы проводил традиционный World Forum for Democracy, после закрытия которого перед участниками выступила боснийская музыкальная группа Dubioza Kolektiv. Фрагмент их мини-концерта выложили на YouTube, именно оттуда вырезали 19-секундный фрагмент, который в сентябре распространяли во „ВКонтакте“ и других соцсетях с ложной подписью.

Таким образом, снятые на вирусном видео события произошли не в Европарламенте, а в зале заседаний ПАСЕ, и не в 2022 году, а в ноябре 2021-го. Добавим, что и утверждение о 500-процентном росте цен на электричество в Европе также представляется как минимум спорным — хотя стоимость электроэнергии действительно существенно увеличилась, в большинстве стран рост составил десятки процентов, но не сотни.

Итог: Фейк