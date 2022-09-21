МНЕНИЕ | Лучше быть живым беженцем, чем мёртвым убийцей в украинской земле

Бегите срочно, спасайте свою жизнь и честь!

В России объявлена „частичная“ мобилизация, под которую попадают практически все военнообязанные. Мой совет всем, кого могут замести на убой - пока не закрыты границы, бегите скорее отсюда, куда угодно и как сможете.

Лучший вариант - прорваться в любую страну Евросоюза и бегом к ближайшему полицейскому или пограничнику, просить политическое убежище, в качестве противника войны, которому грозит мобилизация. Выслать вас не имеют право. Например, в Германии у просителя убежища обязаны принять дело к рассмотрению, которое может длиться потом годами, а пока человек законно живёт в стране.

В том числе это должно сработать на границах с Эстонией и Латвии. Это они туристов не пускают, беженцев должны пускать. Если не получается в Евросоюз или, вообще, нет иностранного паспорта бегите туда, где он не требуется при переходе границы - например в Казахстан.

Лучше быть живым беженцам, да хоть бомжом в Казахстане, чем мёртвым убийцей в украинской земле. Времени осталось совсем мало, счёт идёт на дни, если не на часы, бегите скорее, потом поздно будет.