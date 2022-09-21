Тайсон объяснил, как оказался в инвалидном кресле: у меня радикулит

56-летний бывший чемпион мира в супертяжелом весе сказал, что страдает ишиасом или болями в седалищном нерве. „У меня ишиас, который время от времени обостряется. Если это меня беспокоит, то я не смогу даже говорить“, — сказал Тайсон в интервью каналу Newsmax.

Он добавил: „Слава Богу, это моя единственная проблема со здоровьем. Сейчас я в хорошей форме. Все в моем доме счастливы, и мы благодарны за все“.

Как профессиональный боксер Тайсон выходил на ринг 58 раз и 50 из них выиграл. Он вышел на пенсию в 2005 году, отчасти из-за проблем со спиной.