21.09.2022, 15:11
Тайсон объяснил, как оказался в инвалидном кресле: у меня радикулит
ФОТО: | AFP
В прошлом месяце в СМИ распространились фотографии бывшего аса бокса Майка Тайсона, который катается в инвалидной коляске. По словам американца, у болельщиков нет причин для беспокойства.
56-летний бывший чемпион мира в супертяжелом весе сказал, что страдает ишиасом или болями в седалищном нерве. „У меня ишиас, который время от времени обостряется. Если это меня беспокоит, то я не смогу даже говорить“, — сказал Тайсон в интервью каналу Newsmax.
Он добавил: „Слава Богу, это моя единственная проблема со здоровьем. Сейчас я в хорошей форме. Все в моем доме счастливы, и мы благодарны за все“.
Как профессиональный боксер Тайсон выходил на ринг 58 раз и 50 из них выиграл. Он вышел на пенсию в 2005 году, отчасти из-за проблем со спиной.