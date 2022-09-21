Организационная культура с заботой о людях в крупнейшем банке Северных стран

Поскольку Nordea является универсальным банком с широким спектром банковских услуг и продуктов, у него также есть возможность соприкасаться с самыми разными сферами банковского дела в Эстонии. Работать непосредственно в отделах, связанных с обслуживанием клиентов, вносить свой вклад в разработку программных решений, становиться экспертом в области предотвращения финансовых преступлений или развиваться в сферах бизнес-анализа и финансов. Каждый, кто хочет развиваться в банковской сфере, может найти себе направление по душе.

Есть много причин работать в Nordea. Компании важно предлагать своим сотрудникам интересную работу и хорошие возможности для развития. В офисах, расположенных в Ülemiste City, создана современная и комфортная рабочая среда. Сотрудники Nordea Eesti высоко ценят скандинавские принципы работы компании, которые отмечают каждого сотрудника, а также инклюзивную организационную культуру, конкурентоспособный пакет вознаграждения и льготы с заботой о благополучии сотрудников. Миссия и нужность, связанные с профессиональным вкладом, также важны для сотрудников – защита людей и компаний от финансовых преступлений и предоставление интеллектуальных банковских решений.

Эстонский филиал Nordea Bank Abp является крупным работодателем в эстонском понимании – это многонациональная и многоязычная команда из почти тысячи сотрудников. В рабочую семью входят люди более сорока разных национальностей, а рабочий язык компании – английский. Благодаря быстрому росту компании многие люди с разным профессиональным опытом получили возможность работать в Nordea Eesti.

Партнер по подбору персонала Эха Тяхт и менеджер по персоналу Яана Педрас начинают знакомство с компанией с напоминания – Nordea по-прежнему существует в Эстонии. Банковские продукты и услуги клиентам в Эстонии больше не предлагаются, но Nordea по-прежнему работает во всех странах Северной Европы и вносит свой вклад в обслуживание этих клиентов и в Эстонии.

Думали ли вы, что было бы неплохо трудиться в международной рабочей среде? Но Эстония прекрасна, и вы бы не хотели уезжать отсюда из-за работы? Эта мечта не должна остаться невоплощенной, потому что у вас есть возможность присоединиться к рабочей семье Nordea Eesti!

Лучшие возможности для гибридной работы

В Nordea Eesti применяются лучшие свойства гибкой работы, которые позволяют сочетать эффективную работу в офисе и дома, предлагают достаточное разнообразие.

Современный офис, расположенный в городке Ülemiste linnak, люди посещают в соответствии с договоренностями, вытекающими из рабочих потребностей. Работа в офисе после пандемии стала еще более целенаправленной, чем раньше, потому что к моменту, когда люди физически собираются вместе, кроме обсуждения важных рабочих тем, коллективные мероприятия и торжества планируются более осознанно, чем раньше.

Хорошие возможности развития и карьерного роста

Помимо новых рабочих мест быстрый рост Nordea Eesti означает очень хорошие возможности развития как для новичков, так и для тех, кто давно связан с рабочей семьей.

Компания инвестирует в развитие всех сотрудников, потому что люди являются самым большим и важным активом Nordea во всех странах, где она работает.

Поскольку на работу принимаются и люди без предыдущего банковского опыта, необходимые для работы знания часто приобретаются при поступлении на работу, так что обучение и развитие во время работы – один из принципов развития Nordea. Разумеется, сотрудникам предлагаются и другие необходимые способы получения и развития знаний. Бывает и так, что люди иногда покидают Nordea, но затем возвращаются, в основном ссылаясь на то, что им больше всего нравится культура работы Nordea.

Возможности развития в Nordea очень разнообразны, и сотрудники могут сами определять пути своего развития и карьеры – есть хорошие возможности для роста от специалиста до эксперта, а также на различных руководящих ролях. Так как рабочая семья продолжает расти, добавляются новые подразделения, то требуются и новые менеджеры, которым предоставляется надлежащее обучение и поддержка в их новой роли.