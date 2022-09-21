Организационная культура с заботой о людях в крупнейшем банке Северных стран
Nordea Eesti ждет пополнения своей рабочей семьи, которая выросла уже почти до 1000 человек. Основные должности в эстонской организации крупнейшей в Северных странах банковской группы связаны с финансовой тематикой, но соответствующее предыдущее образование и опыт работы не являются условием для вступления в компанию. В дополнение к новым людям с предыдущим банковским опытом Nordea ожидает также сотрудников со знанием скандинавских языков или английского. Для новичков обучение проходит в процессе работы, а увлекательные испытания и профессиональное развитие будут продолжаться еще долго.
Думали ли вы, что было бы неплохо трудиться в международной рабочей среде? Но Эстония прекрасна, и вы бы не хотели уезжать отсюда из-за работы? Эта мечта не должна остаться невоплощенной, потому что у вас есть возможность присоединиться к рабочей семье Nordea Eesti!
Партнер по подбору персонала Эха Тяхт и менеджер по персоналу Яана Педрас начинают знакомство с компанией с напоминания – Nordea по-прежнему существует в Эстонии. Банковские продукты и услуги клиентам в Эстонии больше не предлагаются, но Nordea по-прежнему работает во всех странах Северной Европы и вносит свой вклад в обслуживание этих клиентов и в Эстонии.
Многоязычный и международный
Эстонский филиал Nordea Bank Abp является крупным работодателем в эстонском понимании – это многонациональная и многоязычная команда из почти тысячи сотрудников. В рабочую семью входят люди более сорока разных национальностей, а рабочий язык компании – английский. Благодаря быстрому росту компании многие люди с разным профессиональным опытом получили возможность работать в Nordea Eesti.
Есть много причин работать в Nordea. Компании важно предлагать своим сотрудникам интересную работу и хорошие возможности для развития. В офисах, расположенных в Ülemiste City, создана современная и комфортная рабочая среда. Сотрудники Nordea Eesti высоко ценят скандинавские принципы работы компании, которые отмечают каждого сотрудника, а также инклюзивную организационную культуру, конкурентоспособный пакет вознаграждения и льготы с заботой о благополучии сотрудников. Миссия и нужность, связанные с профессиональным вкладом, также важны для сотрудников – защита людей и компаний от финансовых преступлений и предоставление интеллектуальных банковских решений.
Поскольку Nordea является универсальным банком с широким спектром банковских услуг и продуктов, у него также есть возможность соприкасаться с самыми разными сферами банковского дела в Эстонии. Работать непосредственно в отделах, связанных с обслуживанием клиентов, вносить свой вклад в разработку программных решений, становиться экспертом в области предотвращения финансовых преступлений или развиваться в сферах бизнес-анализа и финансов. Каждый, кто хочет развиваться в банковской сфере, может найти себе направление по душе.
Лучшие возможности для гибридной работы
В Nordea Eesti применяются лучшие свойства гибкой работы, которые позволяют сочетать эффективную работу в офисе и дома, предлагают достаточное разнообразие.
Современный офис, расположенный в городке Ülemiste linnak, люди посещают в соответствии с договоренностями, вытекающими из рабочих потребностей. Работа в офисе после пандемии стала еще более целенаправленной, чем раньше, потому что к моменту, когда люди физически собираются вместе, кроме обсуждения важных рабочих тем, коллективные мероприятия и торжества планируются более осознанно, чем раньше.
Хорошие возможности развития и карьерного роста
Помимо новых рабочих мест быстрый рост Nordea Eesti означает очень хорошие возможности развития как для новичков, так и для тех, кто давно связан с рабочей семьей.
Компания инвестирует в развитие всех сотрудников, потому что люди являются самым большим и важным активом Nordea во всех странах, где она работает.
Поскольку на работу принимаются и люди без предыдущего банковского опыта, необходимые для работы знания часто приобретаются при поступлении на работу, так что обучение и развитие во время работы – один из принципов развития Nordea. Разумеется, сотрудникам предлагаются и другие необходимые способы получения и развития знаний. Бывает и так, что люди иногда покидают Nordea, но затем возвращаются, в основном ссылаясь на то, что им больше всего нравится культура работы Nordea.
Возможности развития в Nordea очень разнообразны, и сотрудники могут сами определять пути своего развития и карьеры – есть хорошие возможности для роста от специалиста до эксперта, а также на различных руководящих ролях. Так как рабочая семья продолжает расти, добавляются новые подразделения, то требуются и новые менеджеры, которым предоставляется надлежащее обучение и поддержка в их новой роли.
Однако хороший карьерный путь не обязательно означает только вертикальное развитие и лидерский рост. Широкие возможности открывает и расширение знаний и становление экспертом в своей области.
Направления деятельности Nordea Eesti разнообразны и очень необходимы в современном обществе: например, защита населения от финансовых мошенников и преступлений, безопасное финансовое поведение и т. д. Работа выполняется для клиентов Nordea в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, что дает возможность дополнить профессиональный опыт международным измерением. Профессиональное развитие в Nordea при желании может быть столь же международным – есть возможность работать в разных странах. При наборе людей предпочтение всегда отдается внутренним кандидатам во всех странах Nordea.
Устойчивый образ жизни и работы
Несмотря на то, что многие работы можно выполнять не выходя из дома, в Nordea Eesti существует сильная организационная культура, объединяющая рабочую семью.
Одна из очень важных частей корпоративной культуры – устойчивость: как с точки зрения предложения продуктов и услуг, здоровья сотрудников, так и с точки зрения ценности окружающей среды.
Поскольку команда Nordea Eesti многоязычна и мультикультурна, для сотрудников организуются мероприятия на разные темы. Например, были языковые кафе, месяц здоровья и разнообразия, неделя душевного здоровья и т. д. Праздники Эстонии, большие и маленькие достижения Nordea, коллективов и людей также отмечаются совместно.
Работники Nordea Eesti также любят здоровый образ жизни, занимаются спортом и физкультурой. Команды Nordea участвуют в различных соревнованиях и народных спортивных мероприятиях, и такого рода совместные действия объединяют людей из разных подразделений компании. Кроме физического в Nordea Eesti высоко ценится и душевное здоровье.
Радости от совместной работы хватает всей компании на определенных мероприятиях, а кроме того, у разных рабочих коллективов есть свои командные традиции.
Ценить права человека
Nordea Eesti входит в большую группу Nordea, где работает около ста человек разных национальностей. Поскольку команда естественно разнообразна, эта сфера находится в центре внимания Nordea во всех странах и контролируется как в высшем руководстве компании, где важно равное вовлечение мужчин и женщин, так и во всех решениях, связанных с работой. И не только в рабочих вопросах – Nordea Eesti один из сторонников прайдов, проводимых в Эстонии, и группа Nordea уделяет большое внимание правам и равному обращению с сексуальными и гендерными меньшинствами. Это умное и взвешенное решение – и клиенты, и сотрудники Nordea представляют собой срез общества, и компания твердо выступает за равенство и права человека. В Nordea приветствуют всех людей такими, какие они есть.
Центр по правам человека также удостоил деятельность Nordea Eesti Знака разнообразия. Это знак качества управления и работы с персоналом, который показывает, что организация является привлекательным работодателем, приветствующим таланты независимо от их пола или происхождения. Посредством Знака клиентам и деловым партнерам также направляется ценностное сообщение о том, что предприятие заботится об Эстонии и мире и способствует его улучшению. Знак помогает лучшим специалистам отмечать организацию и показывает всем, что там проводится значимая работа по созданию разнообразной и инклюзивной рабочей среды.
Соглашение о разнообразии требует, чтобы компания продвигала кадровую политику, обеспечивающую использование потенциала и равное отношение ко всем сотрудникам, независимо от пола, расы или этнического происхождения, национальности, цвета кожи, возраста, инвалидности, сексуальной ориентации, религиозных и политических убеждений. Глядя на этот список каждый, вероятно, убедится в том, что при приеме на работу в Nordea Eesti не нужно беспокоиться о том, подходите ли вы для этой работы по возрасту, личным предпочтениям, национальности, религии, цвету кожи или состоянию здоровья.
Поддержка военных беженцев
Даже в условиях возникшего кризиса с беженцами Nordea Eesti – одна из компаний, предлагающих поддержку украинцам, бежавшим от войны. Помогаем тем, в чем сильны сами, – цифровые навыки и темы финансовой грамотности. Например, посетители знакомятся с нашими электронными системами. Ежедневно находясь в центре нашей технологически успешной жизни, мы часто не замечаем, что, например, цифровая подпись, Smart-ID или электронный банкинг – это удобства, которые встречаются не везде в мире и не всеми принимаются как нечто само собой разумеющееся.
Все сотрудники Nordea имеют возможность посвящать определенный объем своего рабочего времени благотворительной деятельности, и таким образом они сотрудничают с различными благотворительными организациями. Поддержка беженцев является делом сердца для всей группы Nordea и возможностью реализовать свою миссию – поддерживать реализацию стремлений и мечтаний на благо общества в целом.
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