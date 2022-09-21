ВИДЕО | Полиция предупреждает о разгуливающем по городу медведе

„Дорогие жители Тарту, в последнюю неделю то тут, то там был замечен медведь. Сегодня рано утром крупное животное встретила и полиция. Это произошло в Супилинна. К сожалению, под покровом утренней темноты медведь скрылся в кустарнике парка Тяхтвере, поэтому на этот раз поймать его и вывести из городского пространства не удалось“, - пишут стражи порядка в социальных сетях.