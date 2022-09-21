Звери
21.09.2022, 11:50

ВИДЕО | Полиция предупреждает о разгуливающем по городу медведе

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Медведь в Тарту
Медведь в Тарту
ФОТО: Facebook | Lõuna prefektuur

Ляэнеская префектура просит людей сохранять бдительность и при встрече с медведем держаться от него подальше.

„Дорогие жители Тарту, в последнюю неделю то тут, то там был замечен медведь. Сегодня рано утром крупное животное встретила и полиция. Это произошло в Супилинна. К сожалению, под покровом утренней темноты медведь скрылся в кустарнике парка Тяхтвере, поэтому на этот раз поймать его и вывести из городского пространства не удалось“, - пишут стражи порядка в социальных сетях.

Информация об опасном хищнике была передана Департаменту окружающей среды. Полиция просит всех жителей города сообщать о животном, если они его увидят, по телефону к 1247. Подходить к медведю нельзя ни в коем случае.

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