21.09.2022, 11:50
ВИДЕО | Полиция предупреждает о разгуливающем по городу медведе(5)
ФОТО: | Lõuna prefektuur
Ляэнеская префектура просит людей сохранять бдительность и при встрече с медведем держаться от него подальше.
„Дорогие жители Тарту, в последнюю неделю то тут, то там был замечен медведь. Сегодня рано утром крупное животное встретила и полиция. Это произошло в Супилинна. К сожалению, под покровом утренней темноты медведь скрылся в кустарнике парка Тяхтвере, поэтому на этот раз поймать его и вывести из городского пространства не удалось“, - пишут стражи порядка в социальных сетях.
Информация об опасном хищнике была передана Департаменту окружающей среды. Полиция просит всех жителей города сообщать о животном, если они его увидят, по телефону к 1247. Подходить к медведю нельзя ни в коем случае.