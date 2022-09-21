ОТ РЕДАКЦИИ | Уважаемые законотворцы, закройте гештальт

Давайте на минутку отвлечемся от психологии и опишем портрет среднего жителя Эстонии с российским паспортом и постоянным, как мы привыкли его называть, видом на жительство.

Слушая эмоциональные высказывания депутатов на вчерашнем заседании Рийгикогу, четко понимаешь: яростное желание „наказать“ собственных жителей, пусть и неграждан, лишением избирательного права - результат очень глубоких и непроработанных травм. Пожалуй, лучшее, что можно было бы сделать с этим, - отправиться к психотерапевту. В психологии есть понятие „гештальт“, и простым языком оно означает следующее: ситуации, которые нас травмируют - в детстве ли (там это особенно ярко проявляется), в отношениях с партнером, начальством или коллегами, остаются в нашей памяти очень болезненно и надолго. Эти моменты мы проносим через всю жизнь, и как только с нами происходит хоть что-то, отдаленно напоминающее детскую травму, это срабатывает как спусковой механизм - триггер, окуная нас с головой в обиду, негативные переживания и лишая возможности мыслить критически. Это и есть гештальт, и психотерапия может помочь его „закрыть“: проработать, простить, отпустить, избавиться от всего „застрявшего в голове“ и продолжить счастливо жить, получая от этого удовольствие. Такими незакрытыми гештальтами являются прошлые обиды, связанные с оккупацией Эстонии Советским Союзом, которые сейчас со всей яростью и исступлением переносятся на долговременных жителей Эстонии с российским гражданством. А триггером здесь выступила война .

Согласно Конституции, „на выборах в собрание местного самоуправления на условиях, предусмотренных законом, правом голоса обладают постоянно проживающие на территории этого самоуправления лица, достигшие как минимум шестнадцатилетнего возраста“, что означает, что избирательное право постоянным жителям Эстонии, имеющим гражданство третьих стран, гарантировано Основным законом. Впрочем, некоторые из членов Рийгикогу ради воплощения своей идеи в жизнь настроены внести изменения в Конституцию.

Первая группа: те, кто рожден уже после восстановления независимости в семье, где родителями являются российские граждане или же один из родителей - серопаспортник, второй - гражданин РФ. Этим людям российский паспорт достался „по умолчанию“, по умолчанию же Эстонская Республика предоставила им право долговременного жителя. Эти люди могут вообще никаким образом не быть связаны с Россией, они здесь родились, здесь прожили свою жизнь.

Второй, не менее распространенный тип: родившиеся здесь еще в советское время, которые по каким-то причинам на момент 1991 года оказались в России (тогда границы были открыты, и люди двигались по всему Союзу). Когда эти люди захотели вернуться на родину, то им пришлось сделать это уже по визе (так как автоматом они получили гражданство РФ), а затем пройти путь от получения краткосрочного вида на жительство до статуса постоянного жителя.

И последняя группа: переехавшие сюда из России уже во время независимой Эстонии по каким-либо причинам (вступление в брак, на учебу, на работу), получившие вид на жительство и благополучно сдавшие экзамен по эстонскому языку, чтобы получить право постоянного жителя.

Официально политики, ратующие за лишение этих групп людей избирательного права Эстонии, объясняют это соображениями безопасности. Но ни от кого из них мы так и не услышали аргументированного, подкрепленного фактами, исследованиями или хотя бы здравым смыслом обоснования по поводу того, каким именно образом, выбирая в местные органы власти имеющих эстонское гражданство депутатов, они угрожают нашей государственной безопасности.

Время вернуться к психологии, вспомнить про травмы и сосредоточиться именно на них. Ибо, чего лукавить, есть и те, кто просто решил заработать дополнительный бесплатный бонус на предстоящих выборах в Рийгикогу, и вся их риторика на этот счет направлена на достижение этой конкретной цели.

Но если обратиться ко вчерашним вопросам канцлеру права, которые, не скрывая своего волнения и возмущения, задавали народные избранники, то видится именно это - незакрытый гештальт, прошлые обиды, собственные ли, навязанные ли агрессивной риторикой лидеров мнения - но это именно обиды за прошлое, в котором, безусловно был повинен Советский Союз, но которые, повторимся, с началом войны мгновенно спроецировались на эстонских русских с российским паспортом. Менять Конституцию, руководствуясь психологическими травмами, согласитесь, странно. Война эти травмы обнажает и дает возможность списать на нее все, даже самые абсурдные, решения, подогнав их под понятие угрозы национальной безопасности.

Наверное, пришло время закрыть этот гештальт и начать мыслить в рамках здравого смысла и правового поля.