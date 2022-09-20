Рискнет ли Путин применить против ВСУ ядерное оружие?

Иначе оценивает ситуацию профессор из университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala): „Разумеется, теоретическая возможность применения химического или атомного оружия существует. Но в настоящий момент я считаю это чрезвычайно маловероятным“.

По оценке аналитика американской Wall Street Journal, контрнаступление ВСУ представляет собой не только „важный поворот в войне“, но и таит в себе огромную угрозу: „Главы государств и правительств стран Запада должны настроиться на то, что он (Путин. - Ред.) применит ядерное оружие или попытается непосредственно втянуть НАТО в конфликт“.

Похожей точки зрения придерживается британский генерал в отставке Ричард Бэрронс. „Если в следующем году будет намечаться победа Украины в войне, а Россия окажется перед лицом поражения, ставящего под угрозу ее безопасность, - заявил он в интервью изданию Zeit Online, - то, согласно российской военной доктрине, должно применяться тактическое ядерное оружие . Мы должны брать это в расчет“.

Профессор международных отношений Инсбрукского университета, эксперт по России Герхард Манготт (Gerhard Mangott) вполне допускает, что Путин способен применить такое оружие, если российская армия будет вынуждена и дальше отступать - особенно в том случае, если после потерь в Харьковской области возникнет и угроза утраты Крыма. Для начала он может дать своего рода предупредительный ядерный выстрел, например, взорвать заряд над акваторией Черного моря, а если не подействует, то и напрямую против ВСУ, считает Манготт.

Задать такой вопрос побудили двусмысленные высказывания российского президента и его пресс-секретаря, которые ряд аналитиков истолковали как угрозу Москвы применить против украинской армии ядерное оружие театра военных действий. Насколько реальной такую угрозу считают западные эксперты? Их мнения разделились.

„Не делай этого, не делай этого, не делай этого“. Так президент США ответил на вопрос модератора телекомпании CBS о том, что Джо Байден скажет Путину , если тот начнет склоняться к применению тактического ядерного оружия ввиду контрнаступления ВСУ и российских потерь в Украине.

Масала приводит сугубо стратегические причины, препятствующие применению такого оружия на поле боя. „Где, собственно, Владимир Путин мог бы нанести удар, - задает профессор риторический вопрос. - По Киеву, чтобы украинцы сдались? Они этого не сделают, что скорее всего теперь уже и Путин понимает“. Бить по линии фронта тоже бессмысленно: „Здесь ему пришлось бы рисковать поражением своих же людей“.

Профессор Петер Нойман (Peter Neumann) из исследовательского университета Londoner King's College также исключает ядерную опцию Путина. Но по другим причинам - из-за возможной реакции Запада и в первую очередь США. „Путин понимает, что США в таком случае (применения тактического ядерного оружия. - Ред.) немедленно активно вмешаются в ход военных действий, - поясняет немецкий эксперт. - Это стало бы концом Путина, и он это знает“. То же самое касается и химического оружия: „Трудно себе представить, что США и Европа будут безучастно наблюдать, как украинских гражданских лиц травят и убивают ипритом или фосгеном“.

Последствия ядерного сценария

Немецкий военный эксперт из European Council on Foreign Relations Густав Грессель (Gustav Gressel) также относится, скорее, к числу скептиков. Он, правда, признает, что на первом этапе наступления ВСУ под Харьковом применение Россией атомного оружия поля боя, возможно, его бы остановило. Украинцы потеряли бы как минимум половину личного состава целой бригады.

„А если бы Россия сбросила на украинскую армию 20-30 атомных бомб по всей стране, то Украине был бы конец, - констатирует Грессель. - Но применение ядерного оружия имело бы для Путина колоссальные последствия“. Эксперт имеет в виду в первую очередь позицию нейтральных стран, от Индии до Бразилии, в отношении которых, по его словам, Путин добился заметных дипломатических успехов: „Все это оказалось бы под большой угрозой при таком сценарии“.