„Партия войны“ победила: Кремль решил „немедленно“ аннексировать украинские территории и уже всерьез планирует мобилизацию

Как ранее сообщала „Медуза“, сразу после успешного контрнаступления украинских войск в Харьковской области Москва решила „поставить референдумы о присоединении на стоп“ — и отложить их на неопределенный срок. По словам двух источников, близких к администрации президента (АП) РФ, еще в конце прошлой недели внутриполитический блок Кремля не собирался форсировать проведение „референдумов“. После контрнаступления ВСУ кремлевские политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уехали в Россию, подготовка к голосованию в Херсонской области была свернута, а в ЛНР и ДНР агитация и вовсе практически не начиналась.

Однако ситуация изменилась всего за несколько дней. Сейчас собеседники „Медузы“ подтверждают, что „референдумы“ должны состояться уже на этой неделе: „Есть настрой сделать все очень быстро“. Источники, близкие к Кремлю, подчеркнули, что российские власти не намерены создавать даже „иллюзию легитимности“: „Важно будет провести какое-то голосование и отчитаться о результате“. Среди прочего планируется использовать электронное голосование (которое наблюдатели считают инструментом, помогающим властям манипулировать выборами внутри РФ).

Перемену планов собеседники „Медузы“ связывают с лоббистскими усилиями так называемой партии войны — группы высокопоставленных российских чиновников и силовиков, которые выступают за дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной, в том числе за мобилизацию в России (Киев провел мобилизацию сразу после начала войны; сейчас Украина обладает на фронте численным перевесом). „Повлияли [на Путина сейчас] — и понеслось, пошел аврал“, — сказал один из собеседников, близких к Кремлю.

Собеседники „Медузы“ пояснили, что причин у „аврала“ две. Первая — позиция некоторых „гражданских“ представителей российской власти (в том числе в АП), обеспокоенных настроениями на оккупированных территориях после контрнаступления ВСУ: