ГАЛЕРЕЯ | Сегодня открывается отремонтированная Ласнамяэская баня

„Помимо ремонта мы пересмотрели и изменили схемы обслуживания сауны, и новый подход должен хорошо повлиять и продлить срок службы инвентаря. Так как мы не хотели закрывать сауну на ремонт в разгар сезона, то решили сосредоточиться на ремонте именно сейчас. Теперь, когда отремонтированная сауна снова открыта для посетителей, мы можем заняться вопросами персонала“, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В связи с выходом на пенсию руководителя бани, временно исполняет обязанности руководителя заместитель старейшины района Ласнамяэ, Илья Шнитко, который занимается вопросами городского хозяйства и благоустройства района.

Расположенная в районе Ласнамяэ баня стала популярным местом отдыха не только для пожилых людей, но и для молодежи. Под крышей Ласнамяэской эко-бани находится отдельные сауны для мужчин и женщин, почасовой душ и салон красоты с квалифицированными специалистами. Как в мужской, так и в женской части имеется две разные бани: парилка с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня. После хорошего пара есть прекрасная возможность выйти на закрытую террасу, оборудованную удобными скамейками - поистине идеальное место, где можно расслабиться и подышать свежим воздухом.

Санузлы оборудованы душевыми кабинами, скамейками и кранами. К услугам закаленных посетителей есть экстремальный душ. Раздевалки оснащены запираемыми шкафчиками. Комплекс адаптирован для людей с ограниченными возможностями – широкие дверные проемы, удобные туалеты и входы в парные.