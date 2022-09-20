ДНР, ЛНР, а также оккупированные Херсон и Запорожье назначили дату „референдумов“ о присоединении к России
Власти контролируемых Россией украинских регионов объявили о проведении „референдумов“ о вхождении в состав РФ. Руководители территорий уже несколько раз анонсировали референдумы, однако в этот раз в их поддержку уже выступили зампред совбеза Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Аннексия позволит Кремлю получить предлог для всеобщей мобилизации, поскольку тогда контрнаступление Украины можно будет интерпретировать как посягательство на территорию РФ.
„Народные советы“ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупационная администрация Херсонской области синхронно приняли решения провести „референдумы“ о вхождении в состав России - уже 23-27 сентября. „Референдумы“ ожидались давно, но объявлены были только сейчас - на фоне украинского контрнаступления на оккупированных территориях. Это однозначный ультиматум России Украине и Западу, считает эксперт.
„Народный совет постановляет: определить днями голосования [в ЛНР] на референдуме 23.09.2022 по 27.09.2022“, - сказал глава совета Денис Мирошниченко на заседании во вторник, его цитирует Интерфакс. На те же даты голосование было назначено и на экстренном заседании „народного совета“ ДНР, которое проходило в Донецке практически одновременно с Луганском.
После этого лидер ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой „как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума“ решить вопрос о вхождении ДНР в Россию.
Глава оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий также анонсировал проведение референдума о вхождении региона в состав РФ в те же сроки.
Сценарий во всех случаях одинаковый, сначала некие „представители общественности“ выдвигают предложение к оккупационным властям о проведении голосования. В самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также в Херсонской области инициатива исходила от „общественных советов“, в Запорожской области - от появившегося с началом оккупации движения „Мы вместе с Россией“. После этого назначенная Россией администрация „соглашается“ и объявляет о проведении референдума.
Что говорят российские власти
Призывы провести незаконные в условиях оккупации референдумы неоднократно звучали от фактических властей контролируемых Россией регионов, однако федеральные власти реагировали на них сдержанно.
В начале июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что понимания насчет временных рамок возможного проведения референдумов нет. В начале сентября он обтекаемо заявил, что вопрос о проведении референдума на Донбассе должны решать сами граждане.
Новые заявления о подготовке голосования вызвали более заметную реакцию. Зампред Совбеза и бывший российский президент Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что после проведения „референдумов“ и принятия новых территорий в состав России „посягательство на территорию России“ позволит Москве использовать все силы самозащиты.
К тому же в дальнейшем, по его словам, „ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять“. „Именно поэтому их [“референдумы“] и необходимо проводить“, - считает Медведев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума „поддержит решение населения Донбасса, если они в ходе референдума захотят стать частью России“.
„Они должны понимать, что мы сегодня от них ждем свободного волеизъявления“, - добавил он.
В Кремле новые заявления пока не комментировали.
„ВСУ загнали их в тупик“
„Оккупанты снова заговорили о „выборах без выборов“, потому что вооруженные силы Украины загнали их в тупик“, - прокомментировал глава Луганской области Сергей Гайдай обсуждение „референдумов“.
По его мнению, формальная просьба самопровозглашенных территориальных образований о присоединении к России нужна Москве, чтобы обосновать новый виток войны, а поспешность вызвана украинским контрнаступлением, вызвавшим панику среди сепаратистов.
„Оккупанты могут провести фейковый „референдум“, наскоро как-то его слепить, признать „результаты“. По „результатам“ они все захотят вступить в состав РФ. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения России, будет „прямым нападением на Россию“, и это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией (сейчас) у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут“, - цитирует Гайдая „Радио Свобода“ (внесено в реестр СМИ-“иноагентов“ в России).
Комментируя сообщения о „референдумах“, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что „российские пропагандисты влюблены в них как в панацею“.
„У меня для них плохие новости, - написал Подоляк в „Твиттере“. - Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым - это Украина. Любые попытки перекрасить флаги - фикция, это ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров“.