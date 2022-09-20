ДНР, ЛНР, а также оккупированные Херсон и Запорожье назначили дату „референдумов“ о присоединении к России

„Народные советы“ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупационная администрация Херсонской области синхронно приняли решения провести „референдумы“ о вхождении в состав России - уже 23-27 сентября. „Референдумы“ ожидались давно, но объявлены были только сейчас - на фоне украинского контрнаступления на оккупированных территориях. Это однозначный ультиматум России Украине и Западу, считает эксперт.

„Народный совет постановляет: определить днями голосования [в ЛНР] на референдуме 23.09.2022 по 27.09.2022“, - сказал глава совета Денис Мирошниченко на заседании во вторник, его цитирует Интерфакс. На те же даты голосование было назначено и на экстренном заседании „народного совета“ ДНР, которое проходило в Донецке практически одновременно с Луганском.

После этого лидер ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой „как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума“ решить вопрос о вхождении ДНР в Россию.

Глава оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий также анонсировал проведение референдума о вхождении региона в состав РФ в те же сроки.

Сценарий во всех случаях одинаковый, сначала некие „представители общественности“ выдвигают предложение к оккупационным властям о проведении голосования. В самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также в Херсонской области инициатива исходила от „общественных советов“, в Запорожской области - от появившегося с началом оккупации движения „Мы вместе с Россией“. После этого назначенная Россией администрация „соглашается“ и объявляет о проведении референдума.

Что говорят российские власти

Призывы провести незаконные в условиях оккупации референдумы неоднократно звучали от фактических властей контролируемых Россией регионов, однако федеральные власти реагировали на них сдержанно.