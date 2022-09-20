За рубежом
20.09.2022, 19:28

В Грузии освободили заложников из банка в Кутаиси

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Relvad
Relvad
ФОТО: Vallo Kruuser | Ekspress Meedia

В здание Банка Грузии в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживал 12 заложников, ворвались бойцы спецназа, сообщает телекомпания „Рустави 2“.

„Предположительно, в филиале Банка Грузии в Кутаиси завершена спецоперация. Недавно заложники, которые утром были захвачены вооруженным человеком с выведены из здания“, — сообщает телеканал.

МВД страны подтвердило, что все заложники освобождены, нападавший задержан, передает РБК.

Сообщение о захвате заложников поступили около полудня. „Начато расследование по факту нападения на одно из отделений Bank of Georgia, террористического акта, захвата заложников в террористических целях и незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов“, — сообщило тогда МВД Грузии.

Нападавший потребовал большую сумму денег и заявил, что установил в здании взрывные устройства.

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