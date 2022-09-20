В Грузии освободили заложников из банка в Кутаиси

„Предположительно, в филиале Банка Грузии в Кутаиси завершена спецоперация. Недавно заложники, которые утром были захвачены вооруженным человеком с выведены из здания“, — сообщает телеканал.

МВД страны подтвердило, что все заложники освобождены, нападавший задержан, передает РБК.

Сообщение о захвате заложников поступили около полудня. „Начато расследование по факту нападения на одно из отделений Bank of Georgia, террористического акта, захвата заложников в террористических целях и незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов“, — сообщило тогда МВД Грузии.

Нападавший потребовал большую сумму денег и заявил, что установил в здании взрывные устройства.