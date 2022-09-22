22.09.2022, 07:40
ВИДЕО | Медведь из Хаанья с удовольствием уплетает орехи
Косолапый разрешил снимать себя целых 10 минут!
ФОТО: | Частный архив
Фотограф-натуралист Ингмар Муусикус в пятницу встретил в Хаанья медведя. Грызущий орехи косолапый позволил снимать себя в течение почти 10 минут, прежде чем понял, что за ним наблюдает человек. Муусикус встретил медведя в этих местах впервые, - пишет Maaleht.
Фотограф-натуралист так описывает встречу с медведем в соцсетях: „Я шел после грибной охоты в пятницу вечером, в кустах у ручья увидел темную фигуру. Первая мысль была, что это кабан. Но ветки орешника шевелились как-то странно. Я подумал, кабаны же не едят орехи...? И только потом заметил в ветвях медвежью голову в двадцати шагах от себя!