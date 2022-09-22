Звери
22.09.2022, 07:40

ВИДЕО | Медведь из Хаанья с удовольствием уплетает орехи

 
Косолапый разрешил снимать себя целых 10 минут!
В лесу Хаанья, Вырумаа, медведь лакомился орехами. Скриншот из видео
В лесу Хаанья, Вырумаа, медведь лакомился орехами. Скриншот из видео
ФОТО: Ingmar Muusikus | Частный архив

Фотограф-натуралист Ингмар Муусикус в пятницу встретил в Хаанья медведя. Грызущий орехи косолапый позволил снимать себя в течение почти 10 минут, прежде чем понял, что за ним наблюдает человек. Муусикус встретил медведя в этих местах впервые, - пишет Maaleht.

Фотограф-натуралист так описывает встречу с медведем в соцсетях: „Я шел после грибной охоты в пятницу вечером, в кустах у ручья увидел темную фигуру. Первая мысль была, что это кабан. Но ветки орешника шевелились как-то странно. Я подумал, кабаны же не едят орехи...? И только потом заметил в ветвях медвежью голову в двадцати шагах от себя!

Медведь двигался вдоль кромки ручья, время от времени вставал, хватал лапами ветки лещины и грыз орехи ртом. Хруст скорлупок под зубами медведя был слышен издалека (его и на видео слышно). Так что не только белка, дятел и мышь, но и медведь с удовольствием ест орехи. Довольно крутое зрелище“.

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