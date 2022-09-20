Правда ли, что Диана Гурцкая работала наблюдателем на недавних выборах в Москве?

С 9 по 11 сентября в Москве проходили выборы муниципальных депутатов. Вскоре после их окончания интернет-пользователи стали распространять снимок певицы Дианы Гурцкая на фоне баннера с надписью „Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве — 2022“. Исходя из обстановки, в которой фотограф запечатлел незрячую певицу, многие сделали вывод, что артистка была наблюдателем во время прошедшей кампании, а сочетание её физического недуга с ролью наблюдателя, судя по всему, показалось им забавным. Как минимум два твита, в которых содержалось такое утверждение, стали вирусными и набрали по несколько тысяч лайков. Несколько десятков аналогичных публикаций можно встретить и в Facebook. Также схожие посты размещали пользователи „ВКонтакте“ и Telegram-каналы — среди них „Ищи своих» (645 000 подписчиков на момент написания этого разбора) и „Онлайн Новини України / Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та Харківщині» (158 000).

Незрячая певица — далеко не единственный человек, сфотографированный на фоне этого же (или схожего) баннера. Идентичные снимки публиковали, например, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, доступны видеосюжеты с участием главы ЦИК Эллы Памфиловой и главврача больницы в Коммунарке, члена Общественной палаты Москвы Дениса Проценко. Из них только Потяева, по её собственным словам, работала наблюдателем на муниципальных выборах.

Впервые фотография с Дианой Гурцкая появилась ещё в первый день голосования, 9 сентября. Её разместил в своём Telegram-канале и группе во „ВКонтакте“ Общественный штаб по наблюдению за московскими выборами. Как сообщается в этих постах, певица приехала в их помещение, чтобы протестировать „специальный функционал для слепых и слабовидящих“ избирателей, и проголосовала с помощью онлайн-системы. Об этом рассказали федеральные и московские СМИ, своими впечатлениями поделилась и сама артистка.