Правда ли, что Диана Гурцкая работала наблюдателем на недавних выборах в Москве?
Согласно многочисленным постам в соцсетях, незрячая певица участвовала в контроле над работой избирательных комиссий во время недавней муниципальной кампании в российской столице. Мы проверили достоверность таких публикаций.
С 9 по 11 сентября в Москве проходили выборы муниципальных депутатов. Вскоре после их окончания интернет-пользователи стали распространять снимок певицы Дианы Гурцкая на фоне баннера с надписью „Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве — 2022“. Исходя из обстановки, в которой фотограф запечатлел незрячую певицу, многие сделали вывод, что артистка была наблюдателем во время прошедшей кампании, а сочетание её физического недуга с ролью наблюдателя, судя по всему, показалось им забавным. Как минимум два твита, в которых содержалось такое утверждение, стали вирусными и набрали по несколько тысяч лайков. Несколько десятков аналогичных публикаций можно встретить и в Facebook. Также схожие посты размещали пользователи „ВКонтакте“ и Telegram-каналы — среди них „Ищи своих» (645 000 подписчиков на момент написания этого разбора) и „Онлайн Новини України / Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та Харківщині» (158 000).
Незрячая певица — далеко не единственный человек, сфотографированный на фоне этого же (или схожего) баннера. Идентичные снимки публиковали, например, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, доступны видеосюжеты с участием главы ЦИК Эллы Памфиловой и главврача больницы в Коммунарке, члена Общественной палаты Москвы Дениса Проценко. Из них только Потяева, по её собственным словам, работала наблюдателем на муниципальных выборах.
Впервые фотография с Дианой Гурцкая появилась ещё в первый день голосования, 9 сентября. Её разместил в своём Telegram-канале и группе во „ВКонтакте“ Общественный штаб по наблюдению за московскими выборами. Как сообщается в этих постах, певица приехала в их помещение, чтобы протестировать „специальный функционал для слепых и слабовидящих“ избирателей, и проголосовала с помощью онлайн-системы. Об этом рассказали федеральные и московские СМИ, своими впечатлениями поделилась и сама артистка.
После прошедших в сентябре прошлого года думских выборов Гурцкая уже становилась героиней шуток интернет-пользователей — они распространяли скриншот эфира ВГТРК из Центризбиркома, в котором принимала участие певица, с подписями вроде „Гурцкая не увидела нарушений на выборах“. В действительности артистка и по совместительству глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик рассказывала о том, что людям с инвалидностью стало удобнее голосовать.
Ответ: Неправда