ПОДКАСТ | Провинциальность или правила приличия: приезжие не могут критиковать Эстонию?

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Головная боль Лось и приезжие: кто может критиковать Эстонию? 1x 0.25

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„У меня возникла мысль, что случилось с человеком? - вопрошает Светлана Скребнева. - Он приехал работать на своем родном языке. Он получил все и даже больше. Он получил вид на жительство, он смог купить квартиру в лизинг - банк ему дал денег. При этом он имеет возможность ездить за границу, оставаться свободным. Вдруг он начинает себя вести так, будто его здесь ногами пинали. Так себя вести - неприлично. Человек, который приехал в любую страну, человек, который зашел в гости - не имеет права осуждать, обсуждать, кричать и так далее. Не нравится - вы в гостях.

Я говорю о тех, кто приехал и так себя ведет, а не о тех, кто здесь всю жизнь живет. Там другая и еще более сложная проблема.

Прямо скажем, кроме того поста у Филиппа Лося есть и другие „заслуги“. Как мне известно, в Русском театре есть артисты, которые за пять лет не захотели участвовать ни в одном его проекте. На его спектаклях, прямо скажем, не аншлаги.

Абсолютно приличный человек Светлана Янчек не комментировала ничего. Она деловой человек, отвечает за материальное положение в театре. Она понимает, что нужно сохранить репутацию, коллектив, который важнее, чем Филипп Лось. И он продолжает что-то писать“, - считает Скребнева.

„Филипп Лось сказал полный бред. Но он имеет право на этот бред. Я с ним не согласен, но не считают, что с ним поступили правильно, - говорит Виталий Бесчастный. - К тому же, позиция: приезжие из России не имеют право что-то говорить про Эстонию - для меня непонятная. В ленте Facebook крайне сложно не встретить критические посты о России, я имею в виду довоенное время. Суды, школы, плитку в Москве критиковали достаточно эстоноземельцев. Не надо скатываться на уровень провинциального города, про „который говорить могут только местные“.