ПОДКАСТ | Провинциальность или правила приличия: приезжие не могут критиковать Эстонию?(21)
Бывшего художественного руководителя и режиссеру Русского театра в Эстонии Филиппа Лося уволили после публикации в Facebook, в которой он сравнил положение русских в Европе с холокостом. Преподаватель и член партии Eesti 200 Cветлана Скребнева и журналисты RusDelfi Илья Бер и Виталий Бесчастный обсудили данную ситуацию в подкасте „Головная боль“.
„У меня возникла мысль, что случилось с человеком? - вопрошает Светлана Скребнева. - Он приехал работать на своем родном языке. Он получил все и даже больше. Он получил вид на жительство, он смог купить квартиру в лизинг - банк ему дал денег. При этом он имеет возможность ездить за границу, оставаться свободным. Вдруг он начинает себя вести так, будто его здесь ногами пинали. Так себя вести - неприлично. Человек, который приехал в любую страну, человек, который зашел в гости - не имеет права осуждать, обсуждать, кричать и так далее. Не нравится - вы в гостях.
Я говорю о тех, кто приехал и так себя ведет, а не о тех, кто здесь всю жизнь живет. Там другая и еще более сложная проблема.
Прямо скажем, кроме того поста у Филиппа Лося есть и другие „заслуги“. Как мне известно, в Русском театре есть артисты, которые за пять лет не захотели участвовать ни в одном его проекте. На его спектаклях, прямо скажем, не аншлаги.
Абсолютно приличный человек Светлана Янчек не комментировала ничего. Она деловой человек, отвечает за материальное положение в театре. Она понимает, что нужно сохранить репутацию, коллектив, который важнее, чем Филипп Лось. И он продолжает что-то писать“, - считает Скребнева.
„Филипп Лось сказал полный бред. Но он имеет право на этот бред. Я с ним не согласен, но не считают, что с ним поступили правильно, - говорит Виталий Бесчастный. - К тому же, позиция: приезжие из России не имеют право что-то говорить про Эстонию - для меня непонятная. В ленте Facebook крайне сложно не встретить критические посты о России, я имею в виду довоенное время. Суды, школы, плитку в Москве критиковали достаточно эстоноземельцев. Не надо скатываться на уровень провинциального города, про „который говорить могут только местные“.
Переехавший из России в Эстонии основатель сайта по фактчекингу „Проверено. Медиа“ Илья Бер не стал бы комментировать или критиковать внутриполитические дела в Эстонии, так как, по его словам, не имеет на это морального права. „Многие неправильно понимают концепцию свободы слова. Свобода слова состоит в том, что ты действительно должен иметь право высказать свое мнение по любому вопросу. Но это не значит, что твое мнение другие люди должны уважать. Это ошибочное мнение. Если ты идиот, злодей, экстремист - нельзя запретить тебе высказываться. Но у твоего высказывания могут быть последствия“.
Слушайте передачу целиком! Мы обсудили ситуацию вокруг Филиппа Лося, пост Любови Соболь, закрытие российских интернет-ресурсов и контрпропаганду.