МНЕНИЕ | Покидать свою страну и возвращаться - право, не привилегия
Запрет на въезд по визам для россиян распространился на беларусов. Страны захлопывают двери и закрывают границы перед носом людей потому, что у них неправильный паспорт. Железный занавес закрывается, пишет в своей колонке для RusDelfi белорусская гражданская активистка Агата Купалавская.
Беларусы, которые пытались получить вид на жительство после начала войны, получали отказы с формулировкой „представляет угрозу национальной безопасности“. Стоматолог, менеджер и дизайнер угрожает национальной безопасности Эстонии, потому что он родился в Минске и решил выехать из страны, где ему светит тюрьма за участие в протестах. Или он не хочет растить своих детей там, где тратят налоги не на образование и медицину, а на силовиков, чтобы те избивали и сажали в тюрьмы людей за высказанное мнение или прочтение телеграм-канала.