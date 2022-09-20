Мнение
20.09.2022, 12:02

МНЕНИЕ | Покидать свою страну и возвращаться - право, не привилегия

 
Агата Купалавская
белорусская гражданская активистка
Белорусская девушка с протестным плакатом
Белорусская девушка с протестным плакатом
ФОТО: Pavlo Gonchar | ZUMAPRESS.com

Запрет на въезд по визам для россиян распространился на беларусов. Страны захлопывают двери и закрывают границы перед носом людей потому, что у них неправильный паспорт. Железный занавес закрывается, пишет в своей колонке для RusDelfi белорусская гражданская активистка Агата Купалавская.

Беларусы, которые пытались получить вид на жительство после начала войны, получали отказы с формулировкой „представляет угрозу национальной безопасности“. Стоматолог, менеджер и дизайнер угрожает национальной безопасности Эстонии, потому что он родился в Минске и решил выехать из страны, где ему светит тюрьма за участие в протестах. Или он не хочет растить своих детей там, где тратят налоги не на образование и медицину, а на силовиков, чтобы те избивали и сажали в тюрьмы людей за высказанное мнение или прочтение телеграм-канала.

Запрет на въезд по визам для россиян не распространился на беларусов. Страны захлопывают двери и закрывают границы перед носом людей потому, что у них неправильный паспорт. Железный занавес закрывается.

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