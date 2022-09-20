МНЕНИЕ | Покидать свою страну и возвращаться - право, не привилегия

Беларусы, которые пытались получить вид на жительство после начала войны, получали отказы с формулировкой „представляет угрозу национальной безопасности“. Стоматолог, менеджер и дизайнер угрожает национальной безопасности Эстонии, потому что он родился в Минске и решил выехать из страны, где ему светит тюрьма за участие в протестах. Или он не хочет растить своих детей там, где тратят налоги не на образование и медицину, а на силовиков, чтобы те избивали и сажали в тюрьмы людей за высказанное мнение или прочтение телеграм-канала.