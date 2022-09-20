Девушка дня. Линдси Вонн - величайшая горнолыжница всех времен

Рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах с 19 января 2015 года, рекордсменка по количеству подиумов и попаданий в топ-10, а также рекордсменка по количеству побед на этапах в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин, так и мужчин.