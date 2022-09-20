Девушка дня. Линдси Вонн - величайшая горнолыжница всех времен
Линдси Вонн (18 октября 1984, Сент-Пол, Миннесота, США) — американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачёте (2007/08, 2008/09, 2009/10 и 2011/12) и двукратная чемпионка мира.
Рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах с 19 января 2015 года, рекордсменка по количеству подиумов и попаданий в топ-10, а также рекордсменка по количеству побед на этапах в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин, так и мужчин.
Многими специалистами рассматривается как сильнейшая в истории горнолыжница в скоростных дисциплинах. Завершила спортивную карьеру после чемпионата мира 2019 года.
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