За рубежом
20.09.2022, 19:47

ГАЛЕРЕЯ | Delfi в Одессе: город восстанавливается от шока, играют свадьбы, работают рестораны и театры

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Odessa
Odessa
ФОТО: Roman Starapopov | Erakogu

В Одессе жизнь восстанавливается даже в условиях войны. Работают магазины, кафе и рестораны, распахнули свои двери театры. И даже количество заключаемых браков возросло. Впрочем, еще год назад, когда весь мир только отходил от ковидной блокады, в Одессе был зафиксирован рост числа свадеб. Текущий год и вовсе побил все рекорды.

Самый простой и удобный, хотя и недешёвый способ добраться до Украины из Эстонии - на самолете в Кишинев, а оттуда автобусом в Одессу. Но не обошлось без казуса. В кишиневском аэропорту я заметил, что с сумки срезали замок. В каком из аэропортов это произошло - в Таллинне, Варшаве, где была пересадка, или уже в Кишиневе - неизвестно. Из сумки ничего не пропало, но все было перевернуто вверх дном.

Из Кишинева до Одессы можно доехать на автобусе. Как минимум семь раз в день отправляются рейсы фирмы GAL Trans. Перевозки осуществляют и другие компании.

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