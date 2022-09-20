20.09.2022, 19:47
ГАЛЕРЕЯ | Delfi в Одессе: город восстанавливается от шока, играют свадьбы, работают рестораны и театры(24)
ФОТО: | Erakogu
В Одессе жизнь восстанавливается даже в условиях войны. Работают магазины, кафе и рестораны, распахнули свои двери театры. И даже количество заключаемых браков возросло. Впрочем, еще год назад, когда весь мир только отходил от ковидной блокады, в Одессе был зафиксирован рост числа свадеб. Текущий год и вовсе побил все рекорды.
Самый простой и удобный, хотя и недешёвый способ добраться до Украины из Эстонии - на самолете в Кишинев, а оттуда автобусом в Одессу. Но не обошлось без казуса. В кишиневском аэропорту я заметил, что с сумки срезали замок. В каком из аэропортов это произошло - в Таллинне, Варшаве, где была пересадка, или уже в Кишиневе - неизвестно. Из сумки ничего не пропало, но все было перевернуто вверх дном.