ГАЛЕРЕЯ | Delfi в Одессе: город восстанавливается от шока, играют свадьбы, работают рестораны и театры

Самый простой и удобный, хотя и недешёвый способ добраться до Украины из Эстонии - на самолете в Кишинев, а оттуда автобусом в Одессу. Но не обошлось без казуса. В кишиневском аэропорту я заметил, что с сумки срезали замок. В каком из аэропортов это произошло - в Таллинне, Варшаве, где была пересадка, или уже в Кишиневе - неизвестно. Из сумки ничего не пропало, но все было перевернуто вверх дном.