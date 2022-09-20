Футбольный фанат призвал Катар отменить смертную казнь за гомосексуализм

Немецкий футбольный союз (DFB) организовал во Франкфурте конференцию по правам человека, в которой участвовал и посол Катара в ФРГ Абдулла бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани.

К шейху обратился представитель болельщиков Дарио Минден, он призвал страну, в которой в ноябре-декабре пройдет ЧМ-2022, отменить смертную казнь за гомосексуализм.

„Я мужчина, и я люблю мужчин. Пожалуйста, привыкайте к этому или держитесь подальше от футбола. Потому что самое главное правило в футболе – футбол для всех. Неважно, лесбиянка ты или гей. Футбол для всех. Для мальчиков, для девочек. И для всех, кто между ними.

Так что отмените смертную казнь. Отмените все наказания за сексуальную и гендерную идентичность.

Футбол для всех – это правило очень важно. Мы не можем позволить вам уничтожить его, как бы богаты вы ни были. Вы можете присоединиться к международному футбольному сообществу и, конечно же, принять большой турнир. Но в спорте вот так все и работает – вы должны принять правила“, – цитирует Миндена The Washington Post.

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