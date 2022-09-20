Как закрытие границы для россиян сказалось на посещаемости торговых центров Нарвы?

В допандемийные времена жители Нарвы в пятницу и по выходным сетовали на длинные очереди, образовывающиеся в трех основных торговых центрах - Fama, Astri и Prisma. Это россияне с большими тележками закупались местными сырами, пижамами, электроникой, ржаным хлебом и эстонской молочкой. Спутать их с местными было сложно, поскольку сразу же после покупки они отправлялись оформлять TaxFree, создавая очередь и на инфопунктах.