Как закрытие границы для россиян сказалось на посещаемости торговых центров Нарвы?(36)
В допандемийные времена жители Нарвы в пятницу и по выходным сетовали на длинные очереди, образовывающиеся в трех основных торговых центрах - Fama, Astri и Prisma. Это россияне с большими тележками закупались местными сырами, пижамами, электроникой, ржаным хлебом и эстонской молочкой. Спутать их с местными было сложно, поскольку сразу же после покупки они отправлялись оформлять TaxFree, создавая очередь и на инфопунктах.
Сначала поток российских покупателей остановил коронавирус. Но после ослабления ограничений автомобили с российскими номерами продолжали мелькать на парковках вышеупомянутых торговых центров. Нынче авто с российскими номерами - редкий зверь в приграничном городе. После введения „антивоенных“ ограничений по пересечению границы на кассах практически не видно расплачивающихся крупными еврокупюрами людей с забитыми до краев корзинами.