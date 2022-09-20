Новости Ида-Вирумаа
20.09.2022, 11:50

Как закрытие границы для россиян сказалось на посещаемости торговых центров Нарвы?

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Центр Fama в Нарве. Торговые сети отмечают, что посещаемость упала из-за пандемии, и так и не пришла в норму доковидных времен.
Центр Fama в Нарве. Торговые сети отмечают, что посещаемость упала из-за пандемии, и так и не пришла в норму доковидных времен.
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

В допандемийные времена жители Нарвы в пятницу и по выходным сетовали на длинные очереди, образовывающиеся в трех основных торговых центрах - Fama, Astri и Prisma. Это россияне с большими тележками закупались местными сырами, пижамами, электроникой, ржаным хлебом и эстонской молочкой. Спутать их с местными было сложно, поскольку сразу же после покупки они отправлялись оформлять TaxFree, создавая очередь и на инфопунктах.

Сначала поток российских покупателей остановил коронавирус. Но после ослабления ограничений автомобили с российскими номерами продолжали мелькать на парковках вышеупомянутых торговых центров. Нынче авто с российскими номерами - редкий зверь в приграничном городе. После введения „антивоенных“ ограничений по пересечению границы на кассах практически не видно расплачивающихся крупными еврокупюрами людей с забитыми до краев корзинами.

RusDelfi спросил представителей любимых некогда россиянами торговых центров, повлияло ли закрытие границы на посещаемость?

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