В самопровозглашенных ДНР и ЛНР призвали немедленно провести референдумы о „присоединении“ к России

Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР совместно готовиться к референдумам. Пушилин опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором, как утверждается, показан его разговор с Леонидом Пасечником. На записи глава ДНР предложил „синхронизировать некоторые действия“ и объединить усилия властей самопровозглашенных республик для того, „чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму“.

В оккупационной администрации Херсонской области также заявили, что хотят как можно скорее провести референдум о „присоединении“ к России. С таким заявлением выступил заместитель главы подконтрольной России администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, с просьбой провести референдум обращаются жители оккупированных территорий, которые „боятся, что Россия уйдет“, и которые „хотят быть уверены в том, что их не оставят“.

В Госдуме РФ допустили, что референдум в ЛНР может состояться уже осенью 2022 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий: „Это будет осень, но не поздняя“. По словам депутата, избирательная система ЛНР на 100% готова к проведению референдума (вопрос о референдуме в ДНР он не комментировал). В общественных палатах ДНР и ЛНР дату голосования не называли. В палате ДНР при этом заявили, что голосование может растянуться на несколько дней.

Власти Украины ответили, что Донецк и Луганск, как и Крым, считаются украинской территорией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. „Российские пропагандисты влюблены в „референдумы“ как панацею. У меня для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым — это Украина. Любые попытки перекрасить флаги — фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров“, — сказал он.

Ранее в сентябре источники „Медузы“, близкие к Кремлю, говорили, что руководство России остановило подготовку к референдуму о „присоединении“ оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины. Власти пошли на такой шаг из-за успешного контрнаступления украинских войск в начале сентября.