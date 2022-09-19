Эстонская футбольная сборная пополнилась игроком „Левадии“ перед играми Лиги наций

Всего главный тренер Томас Хэберли вызвал в сборную 26 игроков. Пикк, который 48 раз представлял главную сборную, присоединился к команде в понедельник.

Первый матч сентября состоится 23 сентября в 19:00 на А. Ле Кок Арене, сборная Эстонии сыграет с Мальтой в Лиги Наций. За два часа до игры, в 17:00, откроется фестивальная площадка, где выступит рэпер villemdrillem. Через три дня, 26 сентября, они сыграют на выезде с Сан-Марино. Обе игры можно смотреть в прямом эфире через Viaplay бесплатно.