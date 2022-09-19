Эстонская футбольная сборная пополнилась игроком „Левадии“ перед играми Лиги наций
В сентябре мужская сборная Эстонии по футболу встретится с Мальтой дома и с Сан-Марино на выезде в рамках Лиги наций УЕФА. Левый защитник „Левадии“ Артур Пикк в понедельник был добавлен в окончательный список игроков сборной, об этом сообщил Эстонский футбольный союз.
Всего главный тренер Томас Хэберли вызвал в сборную 26 игроков. Пикк, который 48 раз представлял главную сборную, присоединился к команде в понедельник.
Первый матч сентября состоится 23 сентября в 19:00 на А. Ле Кок Арене, сборная Эстонии сыграет с Мальтой в Лиги Наций. За два часа до игры, в 17:00, откроется фестивальная площадка, где выступит рэпер villemdrillem. Через три дня, 26 сентября, они сыграют на выезде с Сан-Марино. Обе игры можно смотреть в прямом эфире через Viaplay бесплатно.
Состав сборной Эстонии на сентябрьские игры:
Вратари:
Карл Якоб Хейн (13.04.2002) – „Арсенал“ (Англия) 14/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – „Подбескидзе“ (Польша) 14/0
Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – „Левадия“ 0/0
Защитники:
Тайо Тенисте (31.01.1988) – Тарту „Таммека“ 91/0
Кароль Метс (16.05.1993) – „Цюрих“ (Швейцария) 80/0
Кен Калласте (31.08.1988) – „Флора“ 52/0
Йоонас Тамм (02.02.1992) – „ФКСБ“ (Румыния) 48/3
Артур Пикк (05.03.1993) – „Левадия“ 48/1
Никита Баранов (19.08.1992) – „Пюник Ереван“ (Армения) 43/0
Мяртен Кууск (05.04.1996) – „Уйпешт“ (Венгрия) 20/0
Хенрик Пюрг (03.06.1996) – „Флора“ 9/0
Расмус Пеетсон (03.05.1995) – „Левадия“ 3/0
Полузащитники и нападающие:
Константин Васильев (16.08.1984) – „Флора“ 142/26
Сергей Зенёв (20.04.1989) – „Флора“ 99/14
Хенри Аниер (17.12.1990) – „Муангтонг Юнайтед“ (Тайланд) 82/18
Хенрик Оямаа (20.05.1991) – „Флора“ 52/1
Рауно Саппинен (23.01.1996) - „Пяст“ (Польша) 45/8
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – „Рапид“ (Румыния) 43/8
Эрик Сорга (08.07.1999) – „Гётеборг“ (Швеция) 21/4
Власий Синявский (27.11.1996) – „Словацко“ (Чехия) 19/0
Мартин Миллер (25.09.1997) – „Флора“ 17/1
Роберт Кирсс (03.09.1994) – „Левадия“ 13/1
Маркус Соометс (02.03.2000) – „Флора“ 8/0
Богдан Ващук (04.10.1995) – „Сталь“ Мелец (Польша) 7/0
Георгий Тунёв (17.04.2001) – „СПАЛ“ (Италия) 6/0
Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) – „Утрехт“ (Нидерланды) 1/0