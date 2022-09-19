ПОДКАСТ | Человек, который выше сиюминутности. Что будет с британской монархией?

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0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Delfi Meedia Королева Елизавета II - жизнь империи и будущее монархии 1x 0.25

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„Королева - это символ. Никто из нас не знал ее лично, но у всех о ней было представление. Это был мощный бренд, созданный медиа. Очень показательно, что после смерти королевы ни одно даже желтое издание не смогло раскопать грязного белья про нее как про человека. Есть только претензии к институту монархии“, - начал доктор исторических наук, специалист по Англии Станислав Мереминский.

„Королева Елизавета II была лучшим символом Великобритании. Ряд экспертов спекулировали, что антироялисты попробуют использовать переходное время между смертью королевы и коронацией Карла III для того, чтобы снова поднять голову.

Казалось бы, зачем в 2022 нам нужна британская монархия? Посмотрите, за 70 лет правления Елизаветы II стало понятно, что монархия может отвечать на вызовы современности и меняться. В моем понимании британская монархия хранит исторические традиции, и в то же время она устремлена в будущее. В общей сумме это дает историческую панораму“, - продолжила доктор исторических наук, редактор рубрики мнений RusDelfi Ольга Штраубе.

По мнению Мереминского, монархия нужна для точки сборки национальной идентичности. „В парламентских республиках - как в Эстонии, Германии, Италии - президент - это церемониальная должность, но президент очень важен, он ни у кого не вызывает вопросов. Премьер-министры гнут партийную линию. Поэтому нужен человек, который выше сиюминутности.

Конечно, у монархии есть очевидные минусы. Во-первых, это колониальное наследие. Во-вторых, экономический вопрос. У королевской семьи огромные состояния, они не платят налоги, много тратят. В-третьих, национальные проблемы внутри страны. Например, в Шотландии на футболе болельщики освистали Королеву во время минуты молчания“, - добавил Мереминский.