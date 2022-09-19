ПОДКАСТ | Человек, который выше сиюминутности. Что будет с британской монархией?(1)
В понедельник, 19 сентября, Великобритания прощается с королевой Елизаветой II. В подкасте RusDelfi историки обсудили масштаб личности Елизаветы и будущее Карла III.
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„Королева - это символ. Никто из нас не знал ее лично, но у всех о ней было представление. Это был мощный бренд, созданный медиа. Очень показательно, что после смерти королевы ни одно даже желтое издание не смогло раскопать грязного белья про нее как про человека. Есть только претензии к институту монархии“, - начал доктор исторических наук, специалист по Англии Станислав Мереминский.
„Королева Елизавета II была лучшим символом Великобритании. Ряд экспертов спекулировали, что антироялисты попробуют использовать переходное время между смертью королевы и коронацией Карла III для того, чтобы снова поднять голову.
Казалось бы, зачем в 2022 нам нужна британская монархия? Посмотрите, за 70 лет правления Елизаветы II стало понятно, что монархия может отвечать на вызовы современности и меняться. В моем понимании британская монархия хранит исторические традиции, и в то же время она устремлена в будущее. В общей сумме это дает историческую панораму“, - продолжила доктор исторических наук, редактор рубрики мнений RusDelfi Ольга Штраубе.
По мнению Мереминского, монархия нужна для точки сборки национальной идентичности. „В парламентских республиках - как в Эстонии, Германии, Италии - президент - это церемониальная должность, но президент очень важен, он ни у кого не вызывает вопросов. Премьер-министры гнут партийную линию. Поэтому нужен человек, который выше сиюминутности.
Конечно, у монархии есть очевидные минусы. Во-первых, это колониальное наследие. Во-вторых, экономический вопрос. У королевской семьи огромные состояния, они не платят налоги, много тратят. В-третьих, национальные проблемы внутри страны. Например, в Шотландии на футболе болельщики освистали Королеву во время минуты молчания“, - добавил Мереминский.
„Я хотела бы обратить внимание на коронацию Елизаветы II в 1952 году, - продолжает Штраубе. - На черно-белых кадрах видно, как Джеффри Фишер, архиепископ Кентерберийский, на голову юной Елизаветы бережно возлагает корону. Такая аккуратность понятна, ведь корона тяжеленая, почти 2.5 килограмма. По этим кадрам видно, как королева дает понять Фишеру, что корона сидит прочно. И то, что за 70 лет корона так и не покачнулась, мы можем видеть и сегодня“.
Каким королем будет Карл III?
Таким же, как Елизавета II, быть невозможно, считает Станислав Мереминский. „Елизавета, в отличие от своего сына, не готова была становиться королевой. У нее не было университетского образования, она не ходила в школу. Она не думала, что так быстро воссядет на престол“, - подчеркнул Мереминский.
„Он человек нетрусливый, - считает Штраубе. - Если посмотреть на видео покушения на него в 1994 году, то заметно, что он даже не пошатнулся во время звука выстрелов. Он чуть-чуть повернул голову и поправил запонку, решил принять смерть достойно, с хорошими манерами“.
У многих вызывает вопросы возраст будущего короля - ему 73 года. „Как показывает опыт матери, он вполне может работать. Я уверен, он будет постепенно делегировать свои полномочия старшему сыну. Это достаточно интересный феномен, как королевская семья превратилась в своеобразное реалити-шоу. И это веяние времени, нравится это или нет. В конечном счете, это сыграло на руку сохранении монархии как института. Мир понял, что это такие же люди“, - добавил Мереминский.
„Я думаю, Карл III станет неплохим королем и сможет дать Британии иное лицо. Он получил иную страну, чем его матушка. Ему досталась многоконфессиональная, многонациональная Британия, которая сталкивается с вызовами современности. При этом он законный престолонаследник, он готовился к этому всю жизнь. Его мама в то время после ужина должна была уходить, оставляя мужчин. Так вот Карл III в компании государственных мужей проводил много времени. Там его за сигарами и виски учили государственному управлению“, - уточняет Штраубе.
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