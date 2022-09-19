МНЕНИЕ | „Голоса“ зовут меня. Как Европа будет бороться с российской пропагандой

„технические меры“ по противодействию блокировкам и прочим репрессиям в интернете со стороны Роскомнадзора: в частности, через некий „узел обхода интернет-цензуры“ (Internet Censorship Circumvention Hub);

финансирование курсов медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространяться через видеоблогеров в YouTube, Facebook, TikTok, VK и Telegram.

Если первый пункт в общих чертах понятен и надо дожидаться технических деталей (если таковые в публичном пространстве появятся), со вторым тоже все ясно (можно сделать вывод к тому же, что журналисты-эмигранты новой волны без работы не останутся), то третий пункт заслуживает особого внимания, так как показывает определенную эволюцию взглядов европейского истеблишмента.