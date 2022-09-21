Касса по безработице, удостоенная титула „Работодателя мечты“, приглашает вместе изменить мир труда!

Организацию, недавно удостоенную титула „Работодателя мечты“, высоко ценят ее сотрудники. Дыхание Кассе по безработице придает сильная, основанная на ценностях организационная культура, и работающие в ней люди чувствуют, что выполняют важную миссию, оказывая людям поддержку и помощь при выборе подходящей профессии, быстро и точно выплачивая пособия и создавая для всего этого системы поддержки.

Гибкость и забота

„Столь вдохновляющая и теплая атмосфера стала причиной того, что я захотела развиваться здесь профессионально“.

Организация, в которой работает почти 1000 сотрудников, создает широкие карьерные возможности как для нынешних, так и для потенциальных работников. Возможно развитие как по вертикали, так и по горизонтали. „Я попала на работу в Кассу по безработице благодаря профессиональной практике, меня встретили здесь очень поддерживающие и дружелюбные коллеги. И столь вдохновляющая и теплая атмосфера стала причиной того, что я захотела развиваться здесь профессионально. Сперва я начала работать консультантом по трудоустройству, а через год стала кейс-менеджером“, - комментирует Анетте. На протяжении этого пути работников поддерживают опытные руководители, а также профессиональное и командное обучение. Психическое здоровье поддерживают с помощью вебинаров, которые проходят один-два раза в месяц.

Как работодатель Эстонская касса по безработице отличается гибкостью и заботой. Работникам предлагается семь дополнительных дней отпуска в год, сокращенный рабочий день по пятницам, возможность удаленной работы, широкий выбор возможностей для саморазвития и многое другое. В случае Кассы по безработице поддержка работников и сильный командный дух являются не исключительно рекламными аргументами, а действительно той самой сильной мотивацией, судя по мнению многочисленных работников.

Соискателям работы нужны поддерживающие специалисты