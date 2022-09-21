Касса по безработице, удостоенная титула „Работодателя мечты“, приглашает вместе изменить мир труда!
Эстонская касса по безработице – общегосударственная организация, с которой лично сталкивались многие жители Эстонии, и, наверное, почти все знают, чем она занимается. Однако мало кто знает, что какой Касса по безработице работодатель или что конкретно представляют собой определенные профессии.
Организацию, недавно удостоенную титула „Работодателя мечты“, высоко ценят ее сотрудники. Дыхание Кассе по безработице придает сильная, основанная на ценностях организационная культура, и работающие в ней люди чувствуют, что выполняют важную миссию, оказывая людям поддержку и помощь при выборе подходящей профессии, быстро и точно выплачивая пособия и создавая для всего этого системы поддержки.
Гибкость и забота
„Столь вдохновляющая и теплая атмосфера стала причиной того, что я захотела развиваться здесь профессионально“.
Организация, в которой работает почти 1000 сотрудников, создает широкие карьерные возможности как для нынешних, так и для потенциальных работников. Возможно развитие как по вертикали, так и по горизонтали. „Я попала на работу в Кассу по безработице благодаря профессиональной практике, меня встретили здесь очень поддерживающие и дружелюбные коллеги. И столь вдохновляющая и теплая атмосфера стала причиной того, что я захотела развиваться здесь профессионально. Сперва я начала работать консультантом по трудоустройству, а через год стала кейс-менеджером“, - комментирует Анетте. На протяжении этого пути работников поддерживают опытные руководители, а также профессиональное и командное обучение. Психическое здоровье поддерживают с помощью вебинаров, которые проходят один-два раза в месяц.
Как работодатель Эстонская касса по безработице отличается гибкостью и заботой. Работникам предлагается семь дополнительных дней отпуска в год, сокращенный рабочий день по пятницам, возможность удаленной работы, широкий выбор возможностей для саморазвития и многое другое. В случае Кассы по безработице поддержка работников и сильный командный дух являются не исключительно рекламными аргументами, а действительно той самой сильной мотивацией, судя по мнению многочисленных работников.
Соискателям работы нужны поддерживающие специалисты
В настоящее время Эстонская касса по безработице в большом объеме набирает консультантов по трудоустройству и кейс-менеджеров. Представители обеих профессий занимаются консультированием клиентов, при этом разница в работе состоит в профиле клиентов, количестве времени, уделяемому клиентам, частоте консультаций и специфике услуг.
Клиентами консультанта по трудоустройству являются люди, которые нуждаются в некоторой помощи Кассы по безработице для поддержки в поиске работы, но в своем поиске работы они в основном независимы. „Клиентов нужно всегда консультировать с душой, спокойно выслушивать и поддерживать в течение всего периода поиска работы“, - комментирует консультант по трудоустройству Амелия. „Я чувствую, что моя работа консультанта по трудоустройству помогает мне самому выполнять свою внутреннюю миссию благодаря тому, что я могу каждый день помогать людям стать ближе к обретению работы и исполнять их мечты“, - добавляет Кристо.
„Работа консультанта по трудоустройству помогает мне самому выполнять свою внутреннюю миссию“.
А кейс-менеджеры консультируют клиентов, которым нужна дополнительная помощь и специфические услуги. „Кейс-менеджер обязательно должен быть чутким, открытым, хорошим собеседником и относиться к людям безоценочно. Роль кейс-менеджера – поддерживать клиента и помогать ему вернуться на рынок труда“, - описывает необходимые для этого качества Анетте. „Я работаю в Кассе по безработице вместе с замечательной поддерживающей командой, и большая организация обеспечивает чувство уверенности, что очень важно. Конечно, работа с клиентами приносит внутреннее удовлетворение“, - комментирует Эда.
Новым сотрудникам предлагается основательная вводная программа, в рамках которой они с помощью персонального куратора изучают Кассу по безработице и новую работу. Если у вас есть высшее образование, предыдущий опыт консультирования и помимо эстонского языка на высоком уровне вы владеете также русским языком на уровне общения, приходите и попробуйте себя в профессии консультанта в Эстонской кассе по безработице!
Смотрите в видео, как консультант по трудоустройству и кейс-менеджер комментируют свою работу, а также читайте дополнительную информацию на сайте meietootukassa.ee.