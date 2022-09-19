Солман дала Нарве две недели для ответа на требование сменить названия улиц(36)
Министр государственного управления Рийна Солман дала Нарвской горуправе две недели для ответа на запрос о сроках замены названий семи улиц в городе, которые противоречат истории и культуре Эстонии, пишет RusERR.
„Несмотря на то, что мы несколько раз обращали внимание на проблемные названия улиц, улицы Ансиса Даумана и Альберта-Августа Тиймана, к сожалению, называются по-прежнему“, - написала Солман мэру Нарвы Катри Райк.
Министр пояснила, что в связи с ситуацией, когда Россия начала полномасштабную военную агрессию против независимого украинского государства 24 февраля 2022 года, для эстонского государства имеет символическое значение скорейшее устранение из Эстонии топонимов, связанных с советскими репрессиями и преступлениями во время оккупации Эстонии, а также тех, которые явно противоречат эстонской истории и культуре. Под этим понимается связь топонима с лицом, символом и событием, которые были направлены против создания Эстонской Республики, поддержания ее конституционного строя или восстановления независимости Эстонии.
По оценке Министерства финансов, в дополнение к улицам Даумана и Тийманна, закону противоречат названия еще пяти улиц в Нарве: Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача и 26 июля.