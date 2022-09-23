Феи и фавны: чем удивит вас тропа лесных преданий Сагади-Оанду в национальном парке Лахемаа?(1)
Обычно в блоге RMK рассказываются познавательные истории из жизни леса или о других событиях, связанных с природой. Однако на этот раз речь пойдет о сказках и легендах.
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Хотя, кто же в наше время верит в сказки? Может быть, пока ещё их слушают дети, а вот взрослые, к сожалению, чаще всего сегодня верят лишь своим смартфонам, которые тоже чаще рассказывают сказки, только не про волшебников, а про материальный мир людей.
За настоящими сказками всё же нужно отправляться подальше от городской суеты, что мы и сделаем, отправившись в лес, чтобы убедиться в том, что сказки и легенды не появляются сами по себе и не исчезают со временем, а живы и сегодня.
Два года назад в Лахемааском национальном парке RMK открыл новую Тропу лесных преданий Сагади-Оанду, по которой за последнее время уже прошло много любителей природы. Здесь с лесными преданиями можно познакомиться, не только читая их на сделанных в виде книг щитах, установленных вдоль тропы, но даже прослушивая, просканировав для этого QR-код.
Сказки и предания можно, конечно, и почитать и послушать на смартфонах – это очень интересно, но мы попробуем пройти по этой тропе сами по себе – вдруг лес без всяких QR-кодов захочет нам рассказать какую-нибудь сказку на своём языке.
Например, про этого трутовика настоящего, который...
Тропа преданий начинается прямо от мызы Сагади и проходит вначале по красивой ольховой аллее.
Во время прогулки можно внимательно слушать гида, или читать тексты на щитах или лакомиться ягодами черники, чтобы получить сразу все лесные удовольствия , но всё же главное – не упустить основную историю, которую уже начал нашёптывать путнику лес, но для этого надо только прислушаться.
А вот и музыкальное сопровождение прогулки.
В какую сторону ни пойдёшь – везде тропу преданий найдёшь.
Вдруг слетит на ветку прямо перед тобой красавица, превращённая лесными духами в коровку. Попробуй, освободи её от чар!
Или преградит дорогу страшный змей!
Тому, кто не сразу услышит шёпот леса, на тропе найдётся много подсказок в виде установленных щитов с текстами преданий.
Например, предание про дровосека.
Ну, а тот, кто и не читает и не слышит – так сможет увидеть своими глазами, как в лесу оживают легенды про дровосека
Убегаем от безумного дровосека в сосновый бор с черничником.
„В лесу раздавался топор дровосека...“ Нет, на этот раз это не дровосек – это стучит дятел, да не простой а трёхпалый! Полезный дятел, санитар леса.
Всем известно, что грибы – это тайные жители леса, умеющие колдовать. Вот и на это раз на тропе повстречались необычные грибные существа. Даже как-то странно упоминать о том, что этот гриб съедобный – кажется, скорее, это он может съесть кого-то.
Ну, конечно, в необычном лесу с тропой преданий могут расти только необычные грибы!
Хотя это вовсе и не гриб, а слизевик: особенный организм – не животное, не растение, не гриб – живущее по своим хитрым законам загадочное существо со сказочным названием Фулиго.
Ещё один таинственный „не гриб“ – слизевик ликогала древесинная, а по-сказочному – „волчье вымя“ или „волчье молоко“.
О-о, вот, кажется, наконец-то нормальный гриб!
Но не спешите радоваться: этот гриб может испортить вам всё блюдо – ведь он же из сказочного леса. Это желчный гриб – из одного названия уже понятно, что лучше обойти его стороной.
Но, пока мы тут занимались изучением грибов волшебного леса, из чащи появилась настоящая волшебная фея. Не знал, что они тут водятся.
И не только феи, а живут тут ещё и другие существа. Нимфы? Не уверен в названиях этих лесных красавиц , но они, оказывается, здесь обитают. Значит, им хорошо в наших лесах.
И это прекрасно!
Когда-то здесь эта каменная ограда разделяла лес и поле, но теперь уже лес окончательно победил, ограда обросла мхами и стала частью леса. Лес побеждает!
Что за столб в лесу стоит? Это так называемый соляной столб, с помощью которого лесники дают возможность лесным жителям пополнить свой рацион натрием и хлором, которых недостаточно в обычной их пище.
В южных странах, помнится, в былые времена водились разные там фавны, а водятся ли они там сейчас? В наших лесах, между прочим, ещё сохранилось многое, что в других частях света уже стало большой редкостью. Наверное, мы не слишком вредили лесу.
Этот вот лесной житель очень похож на какого-то древнего фавна, давно уже исчезнувшего в других краях.
А это что за строение такое? У лесных жителей и опасности свои - лесные.
Это ловушка для волков, лисиц и енотовидных собак устроена в виде лабиринта с дверцами, открывающимися только в одну сторону. Кто туда зайдёт, тот уже обратно не сможет выбраться.
Но вот и подошла к концу наша тропа преданий. Но на этом не заканчиваются лесные походы.
Может быть в следующий раз нам предстоит узнать ещё много сказочных лесных историй. Это как с историей про лотерею (чтобы выиграть, надо хотя бы купить билет), так и здесь: для того, чтобы услышать лесные тайны и предания, надо хотя бы почаще ходить в лес.
Из всей этой истории надо вспомнить старинный урок ещё от Пушкина: „Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок.“ В лесных преданиях люди сохранили одно из важнейших правил жизни – „не вреди живому, и это тебе отзовётся добром“.