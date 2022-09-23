Природоведение
23.09.2022, 07:25

Феи и фавны: чем удивит вас тропа лесных преданий Сагади-Оанду в национальном парке Лахемаа?

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ФОТО: Oleg Tsymbarevich

Обычно в блоге RMK рассказываются познавательные истории из жизни леса или о других событиях, связанных с природой. Однако на этот раз речь пойдет о сказках и легендах.

Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.

Хотя, кто же в наше время верит в сказки? Может быть, пока ещё их слушают дети, а вот взрослые, к сожалению, чаще всего сегодня верят лишь своим смартфонам, которые тоже чаще рассказывают сказки, только не про волшебников, а про материальный мир людей.

За настоящими сказками всё же нужно отправляться подальше от городской суеты, что мы и сделаем, отправившись в лес, чтобы убедиться в том, что сказки и легенды не появляются сами по себе и не исчезают со временем, а живы и сегодня.

Два года назад в Лахемааском национальном парке RMK открыл новую Тропу лесных преданий Сагади-Оанду, по которой за последнее время уже прошло много любителей природы. Здесь с лесными преданиями можно познакомиться, не только читая их на сделанных в виде книг щитах, установленных вдоль тропы, но даже прослушивая, просканировав для этого QR-код.

Сказки и предания можно, конечно, и почитать и послушать на смартфонах – это очень интересно, но мы попробуем пройти по этой тропе сами по себе – вдруг лес без всяких QR-кодов захочет нам рассказать какую-нибудь сказку на своём языке.

Например, про этого трутовика настоящего, который...

Лесной дух в виде трутовика настоящего в колпаке и с черничными глазками

Тропа преданий начинается прямо от мызы Сагади и проходит вначале по красивой ольховой аллее.

Во время прогулки можно внимательно слушать гида, или читать тексты на щитах или лакомиться ягодами черники, чтобы получить сразу все лесные удовольствия , но всё же главное – не упустить основную историю, которую уже начал нашёптывать путнику лес, но для этого надо только прислушаться.

А вот и музыкальное сопровождение прогулки.

Доносящиеся с соседних полей гортанные крики десятков журавлей, собирающихся там в эти дни в большие стаи перед предстоящим отлётом в тёплые края, звучат необычным фоном для этой сказочной прогулки. Эхо громких курлыканий разлетается во все стороны над лесами и полями

В какую сторону ни пойдёшь – везде тропу преданий найдёшь.

Указатели на Тропе преданий

Вдруг слетит на ветку прямо перед тобой красавица, превращённая лесными духами в коровку. Попробуй, освободи её от чар!

Коровка приметная (Hippodamia notata), по-эстонски – kroontriinu

Или преградит дорогу страшный змей!

Гусеница бабочки бражника винного среднего (Deilephila elpenor), по-эстонски – suur-punasuru

Тому, кто не сразу услышит шёпот леса, на тропе найдётся много подсказок в виде установленных щитов с текстами преданий.

Например, предание про дровосека.

Предание о дровосеке

Ну, а тот, кто и не читает и не слышит – так сможет увидеть своими глазами, как в лесу оживают легенды про дровосека

Дровосек из сказки

Убегаем от безумного дровосека в сосновый бор с черничником.

Сосновый бор

„В лесу раздавался топор дровосека...“ Нет, на этот раз это не дровосек – это стучит дятел, да не простой а трёхпалый! Полезный дятел, санитар леса.

Трёхпалый дятел, или желтоголовый дятел (Picoides tridactylus), , по-эстонски – laanerähn ehk kolmvarvas-rähn

Всем известно, что грибы – это тайные жители леса, умеющие колдовать. Вот и на это раз на тропе повстречались необычные грибные существа. Даже как-то странно упоминать о том, что этот гриб съедобный – кажется, скорее, это он может съесть кого-то.

Трутовик серно-жёлтый (Laetíporus sulphureus), по-эстонски – vääveltorik ehk väävlik

Ну, конечно, в необычном лесу с тропой преданий могут расти только необычные грибы!

Хотя это вовсе и не гриб, а слизевик: особенный организм – не животное, не растение, не гриб – живущее по своим хитрым законам загадочное существо со сказочным названием Фулиго.

Фулиго гнилостный (Fuligo septica), по-эстонски – puugipask

Ещё один таинственный „не гриб“ – слизевик ликогала древесинная, а по-сказочному – „волчье вымя“ или „волчье молоко“.

Ликогала древесинная (Lycogala epidendrum), по-эстонски – hundipiim ehk kratisitt

О-о, вот, кажется, наконец-то нормальный гриб!

Но не спешите радоваться: этот гриб может испортить вам всё блюдо – ведь он же из сказочного леса. Это желчный гриб – из одного названия уже понятно, что лучше обойти его стороной.

Желчный гриб (Tylopilus felleus), по-эстонски – sapipuravik

Но, пока мы тут занимались изучением грибов волшебного леса, из чащи появилась настоящая волшебная фея. Не знал, что они тут водятся.

Лесная фея

И не только феи, а живут тут ещё и другие существа. Нимфы? Не уверен в названиях этих лесных красавиц , но они, оказывается, здесь обитают. Значит, им хорошо в наших лесах.

И это прекрасно!

Если не верите, то посмотрите – здесь обитают и такие вот лесные красавицы.

Когда-то здесь эта каменная ограда разделяла лес и поле, но теперь уже лес окончательно победил, ограда обросла мхами и стала частью леса. Лес побеждает!

Каменная ограда в лесу

Что за столб в лесу стоит? Это так называемый соляной столб, с помощью которого лесники дают возможность лесным жителям пополнить свой рацион натрием и хлором, которых недостаточно в обычной их пище.

Соляной столб

В южных странах, помнится, в былые времена водились разные там фавны, а водятся ли они там сейчас? В наших лесах, между прочим, ещё сохранилось многое, что в других частях света уже стало большой редкостью. Наверное, мы не слишком вредили лесу.

Этот вот лесной житель очень похож на какого-то древнего фавна, давно уже исчезнувшего в других краях.

Лесной эстонский фавн?

А это что за строение такое? У лесных жителей и опасности свои - лесные.

Это ловушка для волков, лисиц и енотовидных собак устроена в виде лабиринта с дверцами, открывающимися только в одну сторону. Кто туда зайдёт, тот уже обратно не сможет выбраться.

Хитроумная ловушка для волков

Но вот и подошла к концу наша тропа преданий. Но на этом не заканчиваются лесные походы.

Может быть в следующий раз нам предстоит узнать ещё много сказочных лесных историй. Это как с историей про лотерею (чтобы выиграть, надо хотя бы купить билет), так и здесь: для того, чтобы услышать лесные тайны и предания, надо хотя бы почаще ходить в лес.

Кажется, история дровосека окончилась печально. Но наша история на этом не заканчивается.

Из всей этой истории надо вспомнить старинный урок ещё от Пушкина: „Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок.“ В лесных преданиях люди сохранили одно из важнейших правил жизни – „не вреди живому, и это тебе отзовётся добром“.

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