Феи и фавны: чем удивит вас тропа лесных преданий Сагади-Оанду в национальном парке Лахемаа?

Хотя, кто же в наше время верит в сказки? Может быть, пока ещё их слушают дети, а вот взрослые, к сожалению, чаще всего сегодня верят лишь своим смартфонам, которые тоже чаще рассказывают сказки, только не про волшебников, а про материальный мир людей.

За настоящими сказками всё же нужно отправляться подальше от городской суеты, что мы и сделаем, отправившись в лес, чтобы убедиться в том, что сказки и легенды не появляются сами по себе и не исчезают со временем, а живы и сегодня.

Два года назад в Лахемааском национальном парке RMK открыл новую Тропу лесных преданий Сагади-Оанду, по которой за последнее время уже прошло много любителей природы. Здесь с лесными преданиями можно познакомиться, не только читая их на сделанных в виде книг щитах, установленных вдоль тропы, но даже прослушивая, просканировав для этого QR-код.

Сказки и предания можно, конечно, и почитать и послушать на смартфонах – это очень интересно, но мы попробуем пройти по этой тропе сами по себе – вдруг лес без всяких QR-кодов захочет нам рассказать какую-нибудь сказку на своём языке.

Например, про этого трутовика настоящего, который...

Тропа преданий начинается прямо от мызы Сагади и проходит вначале по красивой ольховой аллее.

Во время прогулки можно внимательно слушать гида, или читать тексты на щитах или лакомиться ягодами черники, чтобы получить сразу все лесные удовольствия , но всё же главное – не упустить основную историю, которую уже начал нашёптывать путнику лес, но для этого надо только прислушаться.

А вот и музыкальное сопровождение прогулки.

В какую сторону ни пойдёшь – везде тропу преданий найдёшь.

Вдруг слетит на ветку прямо перед тобой красавица, превращённая лесными духами в коровку. Попробуй, освободи её от чар!

Или преградит дорогу страшный змей!

Тому, кто не сразу услышит шёпот леса, на тропе найдётся много подсказок в виде установленных щитов с текстами преданий.

Например, предание про дровосека.