ФОТО И ВИДЕО | Похороны Елизаветы II: гроб с телом королевы опустили в склеп

Елизавета Александра Мэри Виндзор родилась 21 апреля 1926 года. Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет после 70 лет правления. Британская корона перешла к сыну Елизаветы II принцу Чарльзу. Он был провозглашен королем Карлом III Советом по престолонаследию.

С 14 сентября гроб с телом королевы выставлен в Вестминстерском дворце, где с ней смогут попрощаться желающие. После нескольких дней пребывания Вестминстре-холле, где желающие в порядке живой очереди могли попрощаться с королевой, гроб с телом покойной Елизаветы II отправится в свой последний путь.

Сначала он будет привезен в Вестминстерское аббатство для панихиды перед многотысячной конгрегацией, а затем - в Виндзорский замок для более интимной церемонии и частных похорон. Это будет день эмоций и похоронных церемоний, подобных которым не было в Британии почти 60 лет, со времени последних государственных похорон в стране - похорон Уинстона Черчилля, пишет Би-би-си.

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Слушайте подкаст RusDelfi про эпоху королевы и будущее британской монархии. В гостях - доктора исторических наук Ольга Штраубе и Станислав Мереминский.

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