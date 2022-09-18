Испания - чемпион Евробаскета-2022!

Самым результативным игроком встречи стал игрок „Торонто Рэпторс“ Хуан Эрнангомес, который записал в свой актив 27 очков. В составе Франции наилучшую результативность показал Эван Фурнье, выступающий за „Нью-Йорк Никс“ — 23 очков.

Для Испании это четвертая победа на чемпионатах Европы в истории. Ранее команда становилась чемпионом в 2009, 2011 и 2015 годах.

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