18.09.2022, 23:27
Испания - чемпион Евробаскета-2022!
ФОТО: | Scanpix
В Берлине на стадионе „Мерседес-Бенц Арена“ состоялся финальный матч чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором встречались национальные команды Испании и Франции. Игра завершилась победой испанцев со счётом 88:76.
Самым результативным игроком встречи стал игрок „Торонто Рэпторс“ Хуан Эрнангомес, который записал в свой актив 27 очков. В составе Франции наилучшую результативность показал Эван Фурнье, выступающий за „Нью-Йорк Никс“ — 23 очков.
Для Испании это четвертая победа на чемпионатах Европы в истории. Ранее команда становилась чемпионом в 2009, 2011 и 2015 годах.
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