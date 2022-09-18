Евробаскет 2022
18.09.2022, 21:18

Германия стала бронзовым призером Евробаскета!

 
ФОТО: Michael Sohn | Scanpix

В Берлине (Германия) на „Мерседес-Бенц Арена“ завершился матч за бронзовые медали чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Сборная Германии оказалась сильнее национальной команды Польши со счётом 82:69.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 24 очка. В составе Польши наилучшую результативность продемонстрировал Михал Соколовски — 18 очков.

Напомним, в полуфинале Германия в упорной борьбе уступила Испании (91:96), а подопечные Игора Миличича с разгромным счётом уступили французам — 54:95.

В воскресенье также состоится финальный матч чемпионата между Испанией и Францией.

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