Германия стала бронзовым призером Евробаскета!

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 24 очка. В составе Польши наилучшую результативность продемонстрировал Михал Соколовски — 18 очков.

Напомним, в полуфинале Германия в упорной борьбе уступила Испании (91:96), а подопечные Игора Миличича с разгромным счётом уступили французам — 54:95.

В воскресенье также состоится финальный матч чемпионата между Испанией и Францией.

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