Капитан „Левадии“ после поражения: три главных тренера за год — это слишком много

„Проблемы были и проблемы остались. Мы позволяем наносить слишком много ударов по своим воротам“, — пояснил главный тренер „Левадии“ из Украины Максим Калиниченко. „Нам есть над чем работать. Первым таймом я совсем не доволен, но общая картина вселяет надежду. Я доволен последними 20-25 минутами, и это дает мне надежду на будущее. Если исключить результат, первая неделя прошла хорошо“.

Калиниченко назвал оборону команды одной из главных проблем. „Это не единственная проблема, но мы позволяем себе забивать непонятные голы. Нужно смотреть и анализировать игру“, — сказал он. Какие цели на оставшуюся часть сезона? „Я не хочу загадывать вперёд, давайте двигаться постепенно игра за игрой“.

Брент Леписту, капитан „Левадии“, признался, что команда слишком много проигрывала в дуэлях игрокам „Курессааре“. „Первые два гола возникли из-за того, что мы проигрывали сопернику в полузащите, мы были слишком рассредоточены“, — признался полузащитник. „Если ты проигрываешь один в один игрокам „Курессааре“, это очень плохо. Кроме того, мы не забивали голы сами, у нас были моменты“.

„Левадию“ за нынешний сезон, возглавил уже третий тренер. В понедельник „Левадию“ возглавил Максим Калиниченко, подписав контракт до конца 2023 года. Капитан Брент Леписту признался, что в настоящее время клуб переживает период перемен, и адаптация к новой ситуации потребует времени. „Было выбрано новое направление“, — сказал он, признавшись, что смена главного тренера стала неожиданностью и для игроков. „Если это стало неожиданностью для спортивного директора и для других работников клуба, то вы можете сделать выводы сами“.

„Если честно, я до сих пор не совсем понимаю“, — ответил Леписту на вопрос, какие самые большие изменения произошли с приходом Калиниченко. „Они произошли в клубе как на управленческом уровне, так и в плане тактики. Тактически команда еще не совсем понимает, во что мы играем. Вы должны дать тренеру время и посмотреть, что будет“.