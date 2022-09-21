Трудовая жизнь – это намного больше, чем работа!

Для присоединяющихся к нашей команде мы не ставим ограничений в плане образования или предыдущего опыта – ждем всех, у кого есть интерес к нашей сфере деятельности и желание учиться и развиваться. Однако считаем важным, чтобы наши ценности совпадали – мы достойные, заботящиеся друг о друге командные игроки, которые уверены, что для каждой ситуации есть решение, и для которых важно своими действиями создавать позитивные изменения в обществе.

Благодаря международной сети карьера в PwC может перенести за пределы Эстонии, будь то ближе или дальше – наши коллеги добились успеха и получили бесценный опыт в офисах PwC по всему миру: в США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Финляндии, Швейцарии, Ирландии, Сербии, Украине и т.д.

Важный вклад в развитие вносят и наши клиенты, которые доверяют нам поиск решений своих разнообразных задач. В ходе нашей работы мы уже на раннем этапе своей карьеры попадаем в закулисье многих предприятий, получаем доскональное представление о том, как работают различные секторы экономики и устанавливаем ценные контакты. Коллеги, недавно окончившие университет, сравнивают свои первые шесть месяцев в PwC с получением второй степени бакалавра.

Развитие – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, и у каждого есть свой карьерный коуч, который поддерживает наше развитие, давая ценные советы и рекомендации. Мы постоянно учимся, осваивая новые знания как посредством профессионального обучения, так и по некоторым другим интересным для себя темам – от AI до ESG.

В нашем эстонском офисе работает более 240 мотивированных коллег: финансовые аудиторы, бизнес-консультанты, адвокаты, налоговые консультанты и бухгалтеры, эксперты по устойчивому развитию, маркетологи, ИТ-специалисты и те, кто отвечает за благополучие наших сотрудников.

В глобальном масштабе предприятие, конечно, значительно старше и охватывает на сегодняшний день почти весь мир – офисы PwC есть в 155 странах. Для сотрудников эта сеть означает огромное количество ноу-хау, доступных при помощи быстрого сообщения или телефонного звонка. Благодаря этому мы можем предлагать нашим клиентам решения на мировом уровне и при этом постоянно учиться и развиваться.

Очень ждем также студентов! Мы предлагаем практику молодым людям, интересующимся финансами и налогообложением, и каждый год к нам присоединяется множество студентов-юристов. По словам молодых людей, от многих других стажировок нас отличает то, что они могут заниматься „настоящей работой“, вносить свой вклад в важные проекты и чувствовать себя равными среди других коллег. Очень приятно видеть, что многие практиканты остаются здесь на постоянную работу.

Из работы не должен исчезать fun!

Нас характеризует выражение: трудовая жизнь – это намного больше, чем работа! Мы работаем с самоотдачей, но и fun из работы не должен исчезать. Мы ценим общество друг друга и совместные занятия. Мы занимаемся спортом (на футбольном поле остаемся непобедимыми как в Эстонии, так и на международных соревнованиях), наслаждаемся культурой (во время кинофестиваля PÖFF вы, по всей вероятности, найдете нас в кинозале), организуем бэнд и отмечаем достижения танцами до утра. Но иногда наслаждаемся и тихим ранним утром на болоте или веселым вечером за настольными играми в офисе. Очень многие из нас нашли среди коллег друзей на всю жизнь, и это чувство сплоченности помогает нам переживать даже самые напряженные периоды.

Для поддержания баланса мы проводим семинары по психическому здоровью, при желании у всех наших сотрудников есть доступ к помощи психолога. Мы ощущаем радость и от совместных добрых дел – с открытым сердцем протягиваем руку помощи тем, кто в ней очень нуждается, будь то люди, страдающие в очаге кризиса, дети в нужде, потерявшие свой дом животные или же лес, ожидающий омоложения.

Трудовую жизнь делает еще более приятным наш суперновый офис, спроектированный с учетом принципов устойчивого развития и позитивного опыта сотрудников. Он буквально манит даже предпочитающий комфорт домашнего офиса коллег хотя бы несколько дней в неделю проводить в офисе.

Если традиционно наши сферы деятельности ассоциировались скорее с консерватизмом и периодически очень долгим рабочим днем, то в настоящее время нас характеризуют скорее такие ключевые слова как цифровые решения, гибкость и ориентированность на сотрудников.

В своей деятельности мы руководствуемся основными ценностями PwC Наши ценности объединяют почти 327 000 коллег по всему миру, определяя то, как мы себя ведем, во что верим и как воплощаем свои идеи в жизнь. Это не просто пустые лозунги, а принципы, присущие каждому, поэтому на нас всегда можно положиться.

Звучит интересно? Найдите PwC в социальных сетях и на сайте www.pwc.ee и свяжитесь с нами, чтобы узнать, какой может быть ваша карьера вместе с нами!