17.09.2022, 15:06
ФОТО и ВИДЕО | В Лондоне — огромная очередь из желающих проститься с Елизаветой II. Время ожидания в ней достигало 24 часов(2)
ФОТО: | Scanpix
В Лондоне тысячи человек приходят проститься с королевой Елизаветой II. Очередь к гробу растянулась на несколько километров, а время ожидания в ней на утро 17 сентября превышало 24 часа (позднее оно сократилось до 16 часов).
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в своем замке Балморал в Шотландии. С 14 сентября гроб с телом королевы выставлен в Вестминстерском дворце, где с ней смогут попрощаться желающие.
Похороны королевы Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве.