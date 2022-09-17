За рубежом
17.09.2022, 15:06

ФОТО и ВИДЕО | В Лондоне — огромная очередь из желающих проститься с Елизаветой II. Время ожидания в ней достигало 24 часов

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Queues to see Queen’s coffin in London
Queues to see Queen’s coffin in London
ФОТО: May James | Scanpix

В Лондоне тысячи человек приходят проститься с королевой Елизаветой II. Очередь к гробу растянулась на несколько километров, а время ожидания в ней на утро 17 сентября превышало 24 часа (позднее оно сократилось до 16 часов).

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в своем замке Балморал в Шотландии. С 14 сентября гроб с телом королевы выставлен в Вестминстерском дворце, где с ней смогут попрощаться желающие.

Похороны королевы Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве.

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