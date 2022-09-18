ФОТО | Дебют украинского тренера не удался. „Левадия“ потерпела сенсационное поражение(2)
В воскресенье на стадионе А. Ле Кок Арена, в рамках 29-го тура чемпионата Эстонии, таллиннская „Левадия“ на своем поле проиграла команде-сенсации нынешнего сезона „Курессааре“ (2:3).
Первый тайм начался спокойно и моменты создавали обе команды. На 24-й минуте Рейнкорт выводит гостей вперёд после добивания. На 44-й минуте Рейнкорт вышел один на один с вратарём „Левадии“, обыграл его и забил в пустые ворота.
Во втором тайме на 50-й минуте гости зарабатали пенальти, который уверенно реализовал Паюунурм и довёл счёт до разгромного 0:3. На 67-й минуте Бегларишвили ударом со штрафного сократил отставание в счете 1:3. На 93-й минуте теперь уже хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Бегларишвили 2:3. На большее уже не хватило времени.
„Левадия“ поигрывает, а это значит, что отрыв от лидирующей „Флоры“ увеличивается до 13 очков.
Для „Курессааре“ это первая в истории победа над „Левадией“.
До матча:
Футбольный клуб „Курессааре“ во главе с украинским специалистом Романом Кожуховским, в этом сезоне демонстрирует отличные результаты, играя на равных с лидерами Эстонского футбола.
Островитяне уже успели дважды отобрать очки у „Нымме Калью“ и „Пайде“, а также один раз у „Левадии“. Лидер чемпионата „Флора“, смогла обыграть „Курессааре“, только благодаря голу на 93-й минуте.
В этом сезоне „Левадия“ встречалась с островитянами трижды. 17 апреля была одержана тяжелая победа со счетом 1:0, а в конце июня сыграли в ничью 1:1 в Курессааре. В крайней встрече этих команд, которая состоялась в Курессаре, „Левадия“ одержала волевую победу 2:3, проигрывая после первого тайма 2:0.
Сегодняшняя игра также станет дебютной для нового главного тренера „Левадии“ Максима Калиниченко. 43-летний украинец на предматчевой пресс-конференции сказал, что неделя была насыщенной, а оценку первой недели в Эстонии можно будет дать после игры с „Курессааре“.
Калиниченко охарактеризовал будущего соперника так: „Куресааре — агрессивная команда, которую нельзя недооценивать. Они проводят лучший сезон в истории клуба, они играют хорошо и доставили много головной боли всем клубам чемпионата“.
Нападающий Роберт Кирсс согласился с главным тренером, что „Курессааре“ — сильная команда. „Они играют в очень прямолинейный футбол и сильны в играх один в один. Вы должны быть на 100% готовы к каждому контакту, чтобы победить. Будет много борьбы, и вы должны быть готовы к этому“, — сказал Кирсс.
Предстоящую встречу с „Курессаре“ пропустят защитник Милан Митрович и полузащитник Марк Оливер Рооснупп.
„Курессаре“ проводит свой лучший сезон. Команда занимает пятое место (40 очков), отставая от идущих четвертыми „Пайде“, отставая от лидирующей „Флоры“ (81 очко), которая в субботу обыграла нарвский „Транс“ (0:4), на 13 очков.
Игра между „Левадией“ и „Курессааре“ начнется в 14:30, билеты на игру можно купить на сайте piletitasku.ee или на стадионе.