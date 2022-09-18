ФОТО | Дебют украинского тренера не удался. „Левадия“ потерпела сенсационное поражение

Первый тайм начался спокойно и моменты создавали обе команды. На 24-й минуте Рейнкорт выводит гостей вперёд после добивания. На 44-й минуте Рейнкорт вышел один на один с вратарём „Левадии“, обыграл его и забил в пустые ворота.

Во втором тайме на 50-й минуте гости зарабатали пенальти, который уверенно реализовал Паюунурм и довёл счёт до разгромного 0:3. На 67-й минуте Бегларишвили ударом со штрафного сократил отставание в счете 1:3. На 93-й минуте теперь уже хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Бегларишвили 2:3. На большее уже не хватило времени.

„Левадия“ поигрывает, а это значит, что отрыв от лидирующей „Флоры“ увеличивается до 13 очков.

Для „Курессааре“ это первая в истории победа над „Левадией“.

До матча:

Футбольный клуб „Курессааре“ во главе с украинским специалистом Романом Кожуховским, в этом сезоне демонстрирует отличные результаты, играя на равных с лидерами Эстонского футбола.

Островитяне уже успели дважды отобрать очки у „Нымме Калью“ и „Пайде“, а также один раз у „Левадии“. Лидер чемпионата „Флора“, смогла обыграть „Курессааре“, только благодаря голу на 93-й минуте.

В этом сезоне „Левадия“ встречалась с островитянами трижды. 17 апреля была одержана тяжелая победа со счетом 1:0, а в конце июня сыграли в ничью 1:1 в Курессааре. В крайней встрече этих команд, которая состоялась в Курессаре, „Левадия“ одержала волевую победу 2:3, проигрывая после первого тайма 2:0.

Сегодняшняя игра также станет дебютной для нового главного тренера „Левадии“ Максима Калиниченко. 43-летний украинец на предматчевой пресс-конференции сказал, что неделя была насыщенной, а оценку первой недели в Эстонии можно будет дать после игры с „Курессааре“.

Калиниченко охарактеризовал будущего соперника так: „Куресааре — агрессивная команда, которую нельзя недооценивать. Они проводят лучший сезон в истории клуба, они играют хорошо и доставили много головной боли всем клубам чемпионата“.